La defensa del catalán centra los discursos de la diada en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova

Un año más, este 11 de septiembre, los actos institucionales de la Diada han empezado con la tradicional ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova, justo en el lugar donde resultó herido el mismo día de 1714 durante la caída de Barcelona ante el ejército de Felipe V. Este es uno de los actos centrales de la Diada con celebraciones que se alargarán hasta bien entrada la noche. También es la segunda edición con un presidente no independentista en la Generalitat desde hace más de una década.

El acto ha empezado a las 8.00 de este jueves, con los Mossos d'Esquadra y miembros de la Consejería de Interior, con la titular Núria Parlon, y el director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero. También lo han hecho la Guardia Urbana de Barcelona y otros cuerpos de seguridad y prevención como los Bomberos de Cataluña, Emergencias, Forestales, el 112, entre otros.

#Diada2025



Tradicional ofrena floral al monument Rafael Casanova.



Els més matiners, els @Mossos amb la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025

El Govern pide "mantener vivo el nervio nacional y civil" Minutos antes de las 9.00, ha llegado puntual el presidente de la Generalitat para saludar a la guardia de honor y a los miembros del Govern. Acto seguido, el ejecutivo catalán en pleno ha desfilado por la plaza con Salvador Illa liderando la comitiva mientras sonaba "Los Segadores", el himno de Cataluña. Desde el mismo lugar, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido una Cataluña "cohesionada" y en "convivencia" para "ir hacia delante". "Ningún proyecto nacional es sólido si deja a alguien atrás", ha afirmado, mientras que ha añadido que Cataluña "debe ser tierra de acogida y de respeto". #Diada2025 El govern, encapçalat pel president @salvadorilla, participa en l'ofrena floral al monument Rafael Casanova.



Paneque, portaveu: "Catalunya és una nació per la seva història,(...) ho és per la llengua catalana que ens cohesiona i ens obre al món"



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025 Durante la intervención ante los medios de comunicación, Paneque ha reivindicado "los valores compartidos" y ha apuntado que hay que "quererlos". "No matemos la ilusión, mantengamos vivo el nervio nacional y civil que nos ha hecho avanzar como país", ha subrayado.

Rull reclama "fortaleza" en defensa del catalán El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido una actuación "de firmeza y determinación" en defensa del catalán después que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara el decreto de la Generalitat que establecía el catalán como única lengua vehicular. Una decisión que, según Rull, pone "más en riesgo" una lengua que ya está en peligro. Así lo ha expresado, después de realizar su ofrenda junto al resto de miembros de la Mesa del Parlament. Rull ha destacado que la nación catalana no es plena ni libre porque "continúa siendo segada en diversos aspectos". También ha recordado que se mantiene "la anormalidad" porque no se haya aplicado aún la Ley de Amnistía citando a Carles Puigdemont y Lluís Puig como los dos diputados de la cámara catalana que no pueden ejercer su cargo ante el riesgo de ser detenidos si regresan a Cataluña. #Diada2025 El @parlamentcat participa en l'ofrena floral al monument Rafael Casanova.



@joseprull: "Dels 135 diputats del Parlament, Puigdemont i Puig no són aquí. És una situació d'anormalitat"



🗣️ @joseprull: "Dels 135 diputats del Parlament, Puigdemont i Puig no són aquí. És una situació d'anormalitat"



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025

Junts defiende un Estado propio para proteger la lengua Por su parte, Junts también ha apuntado la ausencia en esta Diada del expresident Puigdemont, así como de los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín. En su ofrenda ante el monumento de Casanova, los diputados del partido han acabado de cantar el himno con gritos de independencia. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha defendido la necesidad de un Estado propio para Cataluña para defender la lengua catalana ante los "ataques" que padece por parte de un Estado español "dispuesto a lo que sea necesario". "No con fusiles y bombas como en 1714, pero sí con togas", ha insistido Turull en referencia al revés judicial del TSJC. También ha señalado que Junts "no se resigna ni se rinde", sino que "se compromete a acabar el trabajo del 1 de Octubre", en alusión al referéndum por la independencia de 2017. #Diada2025 @JuntsXCat recorda a l'expresident Puigdemont, els exconsellers Puig i Comín i tanquen l'ofrena amb crits "d'independència!".



@jorditurull defensa la necessitat d'un estat propi davant d'una Espanya "disposada al que faci falta" contra la… — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025

ERC liga la lucha por la independencia con la justicia social El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, ha señalado el camino inseparable de la lucha independentista con el de la justicia social. "La independencia de Cataluña está indisociablemente unida a la lucha por una vivienda y un transporte público digno", ha afirmado Junqueras después de la ofrenda al monumento de Rafael Casanova. "Las dos causas son una sola", ha enfatizado el líder republicano. #Diada2024 @Esquerra_ERC arriba a l'ofrena floral del monument Casanova.



Des d'allà, @junqueras reivindica que "la plenitud", "la sobirania" i "la independència de Catalunya" estan "indestriablement lligades a la lluita per un habitatge digne i un transport… — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025

Los Comunes reivindican la diversidad ante la xenofobia Desde los Comunes han querido reivindicar la pluralidad y la diversidad de Cataluña recordando el mensaje de Paco Candel de "un solo pueblo". "La diversidad no es un peligro, lo que sí es un peligro es el odio y la xenofobia", ha expresado su coordinadora, Gemma Tarafa. #Diada2025 @SomComuns apel·len a la diversitat de Catalunya i a "un sol poble amb moltes veus".



@GemmaTarafa: "La diversitat no és un perill, el que sí que és un perill és l'odi i la xenofòbia".



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025 La formación también ha hecho un llamamiento a defender el catalán "dentro y fuera las aulas" en referencia a la sentencia del TSJC, así como un país que defiende los derechos humanos y no resta indiferente con situaciones como la de Gaza. Tarafa también ha afirmado que Cataluña se sitúa en un cruce para decidir si vuelve "siglos atrás" o amplía derechos y libertades.

El PSC defiende la lengua y la cultura como "pilares" En la ofrenda floral, el Partido Socialista de Catalunya (PSC) ha reivindicado una "Cataluña para todo el mundo" basada en la defensa de los "pilares" de la identidad y singularidad catalana expresados en la lengua y la cultura. La portavoz de los socialistas, Lluïsa Moret, también ha sacado pecho del primer año de Salvador Illa al frente de la Generalitat como "una nueva etapa de diálogo y acuerdos", así como un tiempo de "reencuentro entre instituciones, entre organizaciones y entre la sociedad". #Diada2025 @socialistes_cat, amb @LluisaMoretSabi, reivindica una "Catalunya per a tothom" amb la defensa de la cultura i la llengua.



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025

Collboni se une en la protección del catalán El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apelado a la defensa del catalán "en un momento en que todavía tenemos que sufrir incomprensión y a veces hostilidad por la lengua que nos une". #Diada2025 L'alcalde de Barcelona @jaumecollboni apel·la a la defensa de la llengua "en un moment d'incomprensió i hostilitat"



L'alcalde de Barcelona @jaumecollboni apel·la a la defensa de la llengua "en un moment d'incomprensió i hostilitat" | @RTVECatalunya



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025 El alcalde ha puesto el foco en el uso social y la vehicularidad del catalán en la escuela. En este contexto, ha defendido que la capital tiene que "ejercer la capitalidad del país, sobre todo en la vertiente cultural y de identidad". En este acto de la Diada, no han participado la CUP, Alianza Catalana, Vox y PPC.

VOX y PPC consideran que no hay "normalidad democrática" De hecho, ni Vox ni PP participarán a ningún acto de la Diada: consideran que no es posible porque, según ellos, no hay "normalidad" democrática. Dicen que actualmente en Cataluña los no separatistas son señalados. En una intervención a la sede del partido, el PPC ha acusado a Illa, de trasladar una idea falsa de "normalidad" en las calles. "No podemos hablar de normalidad cuando la política catalana continúa secuestrada y cuando las decisiones relevantes se debaten de manera poco transparente y sin ninguna garantía democrática en Bélgica", ha denunciado el líder de los populares, Alejandro Fernández #Diada2025 El @PPCatalunya no participa en l'ofrena floral. En el seu propi acte critica el govern d'Illa per defensar la "normalització de la situació a Catalunya".



@alejandroTGN: "No es pot parlar mai de normalitat quan la política catalana continua…



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025 El popular también ha lamentado que los conflictos lingüísticos en Cataluña se estén "intensificando cada día más" y ha arreciado su defensa en el bilingüismo. "Mientras en Cataluña no se pueda celebrar una fiesta donde no se insulte la gente por su ideología, no habrá una democracia normal", ha sentenciado. Por su parte, secretario general de Vox y diputado en Catalunya, Ignacio Garriga, considera que Cataluña "avanza hacia el abismo" y hace responsable al president de la Generalitat. En referencia al discurso institucional del presidente, asegura que está centrado "en satisfacer sus socios" para mantenerse al poder y, también, a Pedro Sánchez. "Salvador Illa está centrado en satisfacer a sus socios para mantenerse él y su jefe Sánchez en la poltrona.



Desde que llegó no sólo no ha puesto solución a ni una sola de las urgencias sociales que menciona, sino que las ha agravado.



Es un estafador y un incompetente en cuyas… — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) September 10, 2025