Apple presenta sus novedades: el iPhone Duo es su primer plegable y eleva su apuesta por los móviles de lujo

Apple ha inaugurado este miércoles 9 de septiembre una nueva época. Ha sido la primera intervención como maestro de ceremonias de John Ternus, actual consejero delegado de la compañía, sucediendo a Tim Cook (que le ha cedido el testigo al comienzo). Una presentación para dar la bienvenida a los nuevos iPhone 18 Pro, los nuevos Watch, los AirPods 5 y el estreno de un dispositivo muy esperado tras miles de rumores, el iPhone Duo, el primer smartphone plegable de la marca. Un producto que rompe otro hito, el de la barrera de los 2.000 euros, siendo así el iPhone más caro de la historia.

Este lanzamiento trasciende lo novedoso que es para Apple su primera pantalla que se dobla. John Ternus hereda una compañía con envidiable estado de salud, con unos ingresos anuales de casi medio billón de dólares, que necesita generar más para mantener el ritmo de crecimiento. “La coge en un momento fantástico. Le toca mantener lo que tiene y mejorarlo”, explica a RTVE Noticias Alfredo Arahuetes, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). En los últimos 15 años, Tim Cook no solo ha sido el que ha anunciado Siri, los Apple Watch o la familia de los AirPods, sino que también ha conseguido fortalecer la cadena de suministro de la compañía, lidiando como nadie con las tensiones geopolíticas.

Apple iPhone Duo

Un estreno con algo nuevo Ternus recoge el guante poniendo a prueba el bolsillo del consumidor. A los 2.339 euros de partida del Duo, hay que añadir el encarecimiento de los iPhone 18 Pro y Pro Max (suben 150 euros). Los modelos inferiores se harán de rogar, sin fecha de momento. La crucial campaña navideña depende de los modelos más top y del plegable. El argumento principal para justificar ese nuevo tramo de precio es que es un dispositivo que combina “el formato de un móvil con una pantalla cercana a la de una tableta”. La pantalla exterior del Duo es de 5,4 pulgadas y, al desplegarse, llega a las 7,6, en la que se pueden usar dos aplicaciones a la vez. Siguiendo la tendencia marcada por Samsung y Xiaomi, abierto recuerda al tamaño de un pasaporte. El 23 de octubre sale a la venta. Diferentes colores del iPhone 18 Pro

El iPhone que superó de salida la marca de los 2.000 euros Para entender los movimientos de Apple hacia los modelos más caros, Marta Pasquini, profesora de Estrategia de IE University, compara al fabricante con una marca de moda de lujo, “Apple no crece saliendo de su nicho. Lo estira por los dos extremos. Funciona igual que una casa de alta costura. Arriba hay una pieza que define quién eres y que casi nadie compra. Abajo, una línea básica que monetiza esa aspiración. El desfile no da dinero, da precio al perfume. El plegable es la pieza de pasarela”, comenta por videollamada. Es decir, a corto plazo, el éxito del Duo no debe medirse por las unidades que vaya a vender. En 2017, se puso a la venta el iPhone X, el primero que situaba el precio de partida en 999 euros. Nueve años después se duplica el techo. “El plegable es un nuevo escalón en ese techo. Legitima que exista un iPhone de más de 2.000 euros y convierte los Pro en la opción más razonable. Y cambia la percepción de los modelos que están por debajo”, afirma Pasquini. Esta política del lujo va acompañada de una gama pequeña de productos, algo que lo diferencia de la competencia. “No solo simplifica la opción de compra, sino también todo lo que ocurre antes de que un teléfono llegue a la tienda. Cuando gestionas un catálogo reducido, contienes costes y simplificas la producción”, apunta Oriol Montanyà, profesor de Logística de la UPF-BSM. Además, menos modelos, no es una desventaja, “el cliente no quiere elegir, sino que lo que quiere es acertar”, puntualiza. Apple iPhone Duo

Más IA, más salud y una cámara más profesional La keynote de septiembre es conocida como “la de los iPhone”. Este año, aparte del Duo, solo ha habido tiempo para las versiones Pro y Pro Max (el 18 a secas tendrá que esperar). Ambos incorporan una cámara de apertura variable para controlar la entrada de luz y qué zonas de la imagen permanecen enfocadas. También se ha dado peso a Siri AI, que llegará en español en octubre. Se ha enfatizado en su interacción más natural y su capacidad de relacionar información de diferentes fuentes o ejecutar tareas en diferentes aplicaciones. La IA también potencia los nuevos AirPods 5 y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4 que, por ejemplo, nos guían en el ejercicio, recuperan por escrito los últimos segundos de una conversación, generando resúmenes.

La inteligencia artificial, la culpable de los móviles más caros Los teléfonos móviles, como el resto de dispositivos tecnológicos, están viendo cómo sus precios no paran de subir. La demanda de chips para abastecer los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado que la demanda de procesadores sea mayor que la oferta. “Los centros de datos son algo muy abstracto, pero son algo muy real. Lugares físicos que necesitan muchos chips y memoria para entrenar a la IA y ejecutar los modelos. Son los mismos componentes de los smartphones. La industria compite por ellos”, explica Gemma Berenguer, catedrática y profesora del área de Gestión de Operaciones de CUNEF. John Ternus durante la presentación de los nuevos iPhone 18 Pro

Ser el que más vende ayuda a comprar más barato El iPhone Duo no es ajeno a esa crisis de componentes. Fabricarlo le cuesta a Apple más de lo previsto. La compañía ha decidido asumir parte del sobrecoste para mantener el modelo básico alrededor de los 2.300 euros, mientras que las versiones de más almacenamiento sí que son más caras. “Tanto Apple como Samsung tienen ventajas también por el volumen”, señala Berenguer. Para un proveedor, cerrar por adelantado pedidos de millones de dispositivos significa “muchísimo a nivel de negocio futuro y permite tantear precios y condiciones que no están al alcance de otros”. El modelo de Apple va más allá de contratar pedidos a volumen. Uno de sus pilares es el propio diseño de componentes clave. Ni fabrica, ni ensambla los iPhone, “ni tampoco busca el proveedor más barato, sino aquel que sea capaz de fabricar exactamente aquello que has diseñado”, comenta la catedrática de CUNEF. Una forma de trabajar que garantiza a Apple mantener el control del producto sin ser dueña de las fábricas. Oriol Montanyà añade que esa es una de las grandes fortalezas que Tim Cook deja a John Ternus, “el modelo ganador es una cadena de suministro estable, resiliente, eficiente y con cierto dominio. Es el paradigma de ese modelo y eso les da ventaja competitiva”. John Ternus, CEO de Apple, presentando el iPhone Duo

La pantalla plegable llega justo a tiempo Llegar a la categoría de los plegables después de sus competidores más directos no parece un problema. Es más, los analistas coinciden en que será un detonante para impulsar una categoría de nicho hasta la fecha (no llega al 2% del mercado total de smartphones). Martina Pasquini recuerda que el posicionamiento de Apple no va a depender de avanzadas implementaciones tecnológicas. “En el lujo, la posición la da la identidad de categoría y los activos que nadie más tiene, como la marca, el ecosistema y la relación con el cliente”, matiza Martina. iPhone Duo aterriza cuando muchas tecnologías que dan vida a un teléfono plegable han madurado lo suficiente. Los dispositivos de la competencia han vivido una evolución no exenta de críticas por su grosor, la resistencia de las bisagras, el pliegue visible de las pantallas. Los responsables de Apple aseguran que han trabajado los puntos débiles de este tipo de dispositivos. Esa es la razón de incluir una pantalla mate, que reduce los reflejos y disimula el pliegue gracias a un nanotexturizado. La bisagra, con más de un centenar de componentes, sostiene el panel para que se perciba plano al abrirlo. Para Martina Pasquini, la innovación de Apple nunca ha dependido de ser la primera, “sino de saber recombinar las piezas para ofrecer un producto que despierte el interés de sus usuarios”. La profesora de IES University, en cambio, cree que, con la IA, el fabricante ha tardado en reaccionar y eso puede pasar factura. Pasquini distingue entre la inteligencia artificial que ve el consumidor y la que usan las tecnológicas para desarrollar sus productos. Se puede recurrir a otras empresas para hipervitaminar tu asistente, pero “es más difícil recuperar el tiempo perdido en investigación y desarrollo de nuevos productos, cuando la competencia lleva años usando la IA para innovar”. Ese es uno de los puntos débiles, según Oriol Montayà, que tiene que resolver Ternus, “frente a su fortaleza en temas de hardware, donde no está en posición privilegiada es en la IA, y tiene que recurrir a compañías externas. Depende de esas alianzas para estar a la última”. El chip A20 Pro diseñado por Apple

Una compañía enorme obligada a seguir creciendo ¿Y ahora qué? Se preguntan los analistas tras la llegada de John Ternus a los mandos de una de las compañías más valiosas del mundo. Tim Cook le ha hecho entrega de unos resultados financieros muy sólidos y una cadena de suministros que funciona mejor que la precisión de un reloj suizo. Alfredo Arahuetes destaca “cómo Apple ha ido reduciendo su dependencia de China sin abandonar un territorio esencial para la producción de sus dispositivos. Al mismo tiempo, ha puesto un pie en India”, y para cerrar el círculo también fabricará en territorio estadounidense. La elección de John Ternus era la más lógica para Gemma Berenguer. “No es casualidad que hayan elegido a este CEO. Buena parte de su trayectoria está ligada a la ingeniería. La parte operacional ya está solucionada”. Una maquinaria bien afinada, que hay que mantener en plena transformación de la IA. “Su mayor reto es que no puede parar”, explica Martina Pasquini, “tiene que buscar nuevas formas de obtener más ingresos procedentes de una base de clientes que ya posee dispositivos muy buenos y que cada vez los cambia con menos frecuencia”. Y parece que proteger lo que ya tiene no es suficiente, “si detiene la innovación, el inversor puede pensar que algo va mal”. Todo un desafío mantener a todas las partes contentas. John Ternus, CEO de Apple, con el iPhone Duo en la mano