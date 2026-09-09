Los jóvenes leen, pero leer más no significa necesariamente comprender mejor. Gema Orgaz, responsable de la Librería Letras de Ávila, y Carmen Vanesa Álvarez, profesora de Lengua Española y Literatura de la Universidad de Salamanca en el Campus de Ávila, coinciden en que parte de las nuevas generaciones tiene más dificultades para mantener la concentración, enfrentarse a textos complejos y desarrollar el pensamiento abstracto.

El reto no es solo terminar un libro Para Gema Orgaz, la cuestión está en qué leen los jóvenes y cuánto comprenden de lo que leen. La librera considera que leer no consiste únicamente en pasar las páginas, sino en entender el texto, razonar sobre él y desarrollar una capacidad crítica que después pueda aplicarse a otras situaciones. Carmen Vanesa Álvarez coincide desde las aulas universitarias. La profesora, que forma a futuros maestros, asegura que cada vez observa más dificultades para mantener la atención y para trabajar con ideas abstractas. También señala que los alumnos encuentran problemas que hace años resultaban menos habituales.

Adaptar los clásicos como punto de partida Ambas profesionales consideran que las adaptaciones de obras clásicas pueden ser una buena vía para acercar la literatura a nuevos lectores. El problema aparece cuando esa adaptación se convierte en el punto de llegada. Álvarez defiende que los jóvenes deben avanzar progresivamente hacia textos más complejos. “Se puede empezar de una manera fácil para conseguir lo difícil”, resume. A su juicio, las dificultades de un texto también forman parte del aprendizaje, porque obligan a ampliar vocabulario, comprender la sintaxis y establecer conexiones. 01.38 min Los jóvenes leen más, pero crecen las dificultades para comprender textos complejos

Más estímulos y menos texto Desde la librería, Orgaz observa además que parte de la literatura infantil y juvenil ha ganado ilustraciones, colores, viñetas y otros estímulos visuales, mientras pierde peso el texto. Los recursos pueden hacer más atractivo un libro, pero también pueden dificultar el paso posterior a una página con menos apoyos y una estructura más compleja. Para la librera, el problema no está en que los jóvenes lean romance, fantasía o literatura young adult, sino en que las obras que consumen también les proporcionen modelos de lenguaje y de construcción narrativa.