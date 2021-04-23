Las voces literarias de RNE recomiendan lecturas para el Día del Libro

Radio Nacional de España y sus diferentes programas son como una gran biblioteca pública donde hay espacio para todo tipo de lecturas. Los escritores y escritoras presentan sus libros, el oyente puede descubrir nuevos autores y autoras, también hay espacios para géneros menos populares como la poesía o los cómics. Para celebrar el Día del Libro en 2021 hemos pedido a los presentadores de algunos espacios literarios que nos recomienden sus lecturas para este año.

El ojo crítico: Miqui Otero Los libros son casi protagonistas a diario del programa cultural El ojo crítico de RNE y Laura Barrachina, su directora y presentadora, lo tenía difícil para elegir: "Si tiene que ser uno, que sea Simón de Miqui Otero porque, además, es Premio ‘El Ojo Crítico’ de Narrativa 2020". Define la novela como "una historia muy tierna" y como "una defensa de la literatura y de los libros y de cómo nos pueden acompañar a lo largo de la vida y de cómo los héroes están mucho más cerca, y las aventuras, de lo que creemos". El ojo crítico El ojo crítico - Día del Libro: las recomendaciones de Laura Barrachina rtve play

La estación azul: Olga Novo "Hace unos días nos dijo una oyente que antes nunca leía poesía, pero que después de escuchar tanto La estación azul, ahora no podía vivir sin leer poemas. Yo creo que para que te pase algo así tienes que encontrarte con un poemario que te haga click, que te remueva por dentro", explica Cristina Hermoso de Mendoza, la directora y presentadora del programa literario decano de la radio española. En este sentido, cree que el poemario Felizidad, de la profesora gallega Olga Novo, Premio Nacional de Poesía 2020: "Puede ser un buen cómplice" y "es increíble cómo nos recuerda lo extraordinario que es estar vivos. El milagro que supone tener hijos y crear nuevas vidas. Además, habla del ciclo natural de las cosas". Estuvo conversando con ella. La estación azul La estación azul - Día del libro: las recomendaciones literarias de Cristina Hermoso de Mendoza Ver ahora

La hora azul: Emmanuel Carrère y Elena Fortún Jon Bandrés, el presentador de La hora azul de Radio Clásica, recomienda Yoga de Emmanuel Carrère: "Es un ensayo en el que él pretendía hacer un libro dice así 'bonito' sobre el yoga y la meditación, pero el resultado es otra cosa porque se mezcla el atentado de Charlie Hebdo, su ingreso en un psiquiátrico o el encuentro con refugiados que llegan de Siria". La segunda propuesta son las cartas de Elena Fortún, que "escribió en los últimos tres años de su vida a Inés Field, que era una gran amiga e intelectual argentina. Están llenas de sinceridad, también de dolor, de tristeza, a veces también de optimismo". La hora azul La hora azul - Día del libro: las recomendaciones de Jon Bandrés Ver ahora

La pequeteca: Patricia Geis o Diego Arboleda Leticia Audibert es la presentadora y directora de La pequeteca de Radio 5, uno de los espacios para los más pequeños de la casa y para el Día del Libro ha preparado una buena pila de libros para leer en familia: Los volcanes de Patricia Geis, En la cola para el arca de Antonis Papatheodoulou, Lupas y Nanai firmados por Diego Arboleda e ilustrados por Ana Zurita, entre otros. Concluye con el libro El cuento que quería ser leído de Carolina Rabei: "Una declaración de amor a lectura a las bibliotecas y a cómo leen los niños y las niñas que hacen de los libros una familia más". La pequeteca La pequeteca - Día del Libro: las recomendaciones de Leticia Audibert Ver ahora

¡Qué de comics!: Ann Nocenti y David Aja La historia distópica titulada Semillas de Ann Nocenti y David Aja es una de las propuestas 'comiqueras' de Javier Alonso de ¡Qué de cómics! de RNE Solo en podcast. La ballena tatuada de Darío Adanti: "La historia de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano con muchas historias marineras y con canciones chulísimas". Por último, recomienda Las 5 tierras de Lewelyn y Jérôme Lereculey: "Parecida a los de Juegos de Tronos, pero con animales antropomórficos como tigres, monos, osos y una historia medieval". ¡Qué de cómics! ¡Qué de comics! - Día del libro: las recomendaciones de Javier Alonso Ver ahora

Libros de Arena: Ana Iris Simón o Miqui Otero Susana Santaolalla ha preparado otra gran pila de libros para el Día del Libro. Empieza por El lunes nos querrán de Najat El Hachmi, el Premio Nadal de Novela 2021 y La Ternera de Aurora Freijo Corbeira, que define como "muy duro, muy perturbador que habla sobre abusos sexuales a una niña de cinco años, pero es un libro muy necesario porque se habla muy poco de este tema en la literatura". La directora y presentadora de Libros de Arena en Radio 5 y RNE Solo en podcast propone Feria, que es el debut de Ana Iris Simón, Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez que se trata de "unas crónicas de cementerios que hay por todo el mundo" o Miss Marte de Manuel Jabois. Concluye con dos lecturas que tienen "mucho en común": el diario Notas para unas memorias que nunca ecribiré de Juan Marsé y Simón de Miqui Otero. Libros de arena Libros de arena - Día del libro: las recomendaciones de Susana Santaolalla Ver ahora

Historias de papel: Sara Mesa y José María Velázquez-Gaztelu El programa de literatura de RNE en Andalucía, Historias de papel, cumple 28 años en antena: "Nos ha permitido el lujo de acompañar a varias generaciones de escritores en su crecimiento y, en consecuencia, hemos tenido el placer de conocer a escritoras" como por ejemplo Sara Mesa y por eso ahora Manuel Pedraz, su responsable, recomienda su último libro, Un amor. La segunda propuesta es De la noche a la mañana de José María Velázquez-Gaztelu, el director y presentador del programa Nuestro flamenco en Radio Clásica. Historias de papel Manuel Pedraz - Día del libro: las recomendaciones de Manuel Pedraz Ver ahora