El Gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, que ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años y que saldrá en los próximos días de la cárcel guipuzcoana de Zubieta.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia, que dirige la socialista María Jesús San José, han confirmado la concesión de este tercer grado a Parot con base en el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel. La decisión todavía podría ser recurrida por la Fiscalía que tendrá que estudiar el caso.

Henri Parot ya disfrutaba desde el pasado año del régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le concedió el Gobierno vasco, que le ha permitido durante este período salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir en la cárcel, han explicado las fuentes de la consejería de Justicia.

El exdirigente de ETA también disfrutó de un permiso penitenciario de seis días el pasado año avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva del preso dirigida a la Junta de Tratamiento en la que reiteraba su rechazo a "todas las violencias" y señalaba que a sus 67 años, 35 de ellos encarcelado, consideraba necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo".