El Gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot
- El exdirigente de ETA, que disfrutaba ya del régimen de semilibertad, podrá salir de la cárcel en los próximos días
- La Fiscalía todavía tiene que estudiar el caso y decidir si recurre la decisión tomada con el informe de la Junta de Tratamiento
El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, que ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años y que saldrá en los próximos días de la cárcel guipuzcoana de Zubieta.
Fuentes del Departamento vasco de Justicia, que dirige la socialista María Jesús San José, han confirmado la concesión de este tercer grado a Parot con base en el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel. La decisión todavía podría ser recurrida por la Fiscalía que tendrá que estudiar el caso.
Henri Parot ya disfrutaba desde el pasado año del régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le concedió el Gobierno vasco, que le ha permitido durante este período salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir en la cárcel, han explicado las fuentes de la consejería de Justicia.
El exdirigente de ETA también disfrutó de un permiso penitenciario de seis días el pasado año avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva del preso dirigida a la Junta de Tratamiento en la que reiteraba su rechazo a "todas las violencias" y señalaba que a sus 67 años, 35 de ellos encarcelado, consideraba necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo".
COVITE avisa de un tercer grado "fraudulento"
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo COVITE ha denunciado la concesión del tercer grado a Parot, que considera "fraudulento", y que en este caso se aplica para "uno de los asesinos más sanguinarios" de ETA. Los terceros grados que se conceden mediante el artículo 83 del Reglamento penitenciario terminan, "en muy poco tiempo, en la aplicación del artículo 86", que permite al preso permanecer las 24 horas del día fuera de prisión bajo control telemático, según explica la asociación.
En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha calificado de "inaceptable" que el Ejecutivo Vasco "conceda la semilibertad a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable" y vea así "flexibilizada su condena mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y formaciones genéricas contra la violencia".
Ordóñez ha recordado que entre los crímenes de Parot está "la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas" y que acumuló "condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos".
“COVITE denuncia la concesión de un tercer grado «fraudulento» a Henri Parot, uno de los asesinos más sanguinarios de ETA.— COVITE (@CovitePV) September 9, 2026
Advierte de que los terceros grados concedidos mediante el artículo 83 terminan, en muy poco tiempo, en la aplicación del artículo 86, que permite al preso… pic.twitter.com/te2SuHeFkS“
"Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos", ha denunciado Ordóñez, que considera que esta decisión confirma "que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA, una amnistía encubierta".