El mercado del alquiler de Ávila afronta este curso un cambio que puede modificar el equilibrio entre oferta y demanda. La reducción de los alumnos de la Escuela Nacional de Policía que necesitan vivir fuera de sus instalaciones puede aliviar la presión sobre el mercado, después de que el año pasado entre 100 y 120 viviendas tuvieran como destino a estudiantes de la Academia, según una estimación del sector inmobiliario.

Menos alumnos buscando piso

El alquiler de vivienda en Ávila ha contado durante los últimos años con un componente de demanda vinculado a la Escuela de Policía. El año pasado, alrededor de 400 alumnos alquilaron fuera de las instalaciones de la Academia, aunque muchos optaron por compartir vivienda.

A partir de esos datos, Infinity Consultores Inmobiliarios, que ofrece sus servicios en la capital abulense, estima que entre 100 y 120 pisos fueron alquilados por alumnos de la Escuela. La cifra representa aproximadamente el 20% de las 500 nuevas viviendas que se alquilaron en Ávila durante el año pasado.

El escenario cambia este curso, cuando la mayoría de los alumnos pasan a permanecer en la Academia en régimen de internado. De esta forma, disminuye el número de futuros policías que necesitan buscar una vivienda en alquiler en la ciudad.

01.40 min El alquiler en Ávila afronta el curso con menos demanda de los alumnos de la Escuela de Policía

Una oferta de unas 140 viviendas

La situación se produce además cuando el mercado dispone actualmente de unas 140 viviendas en alquiler, según los datos aportados por el sector inmobiliario. Esta cifra corresponde a los pisos que están disponibles en este momento y no al total de viviendas que se alquilaron durante el pasado año.

Para el sector, la menor demanda procedente de la Escuela puede generar una menor presión sobre el alquiler. El peso que hasta ahora tenían los alumnos como parte de la demanda puede reducirse y favorecer un nuevo equilibrio entre los pisos disponibles y las personas que buscan vivienda.

La estimación del 20% debe interpretarse, en todo caso, como una aproximación. Los datos disponibles permiten conocer cuántas viviendas nuevas entraron en alquiler y cuántos alumnos vivieron fuera de la Academia, pero no identificar con exactitud el destino de cada inmueble.

Un cambio en el mercado abulense

El fin del externado introduce así un nuevo factor en el mercado del alquiler de Ávila justo al comienzo del curso de la Escuela Nacional de Policía. Su efecto dependerá de cómo evolucione en los próximos meses tanto la oferta de vivienda como el resto de la demanda, pero el sector inmobiliario ya prevé que la menor necesidad de pisos por parte de los alumnos tenga repercusión.