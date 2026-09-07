El Gobierno presenta el nuevo portal de Casa 47, que nace con 800 viviendas y el anuncio de 1.500 más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el nuevo portal de la entidad pública estatal de vivienda Casa 47, una nueva plataforma de acceso e inscripción a las promociones de vivienda pública que arranca con 800 unidades y la próxima incorporación de otras 1.500 repartidas por el país.

Sánchez ha dedicado su primera intervención de la semana a defender el trabajo de su Ejecutivo en esta materia, junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. En conjunto, ha dicho el presidente, el Gobierno ha "movilizado 120.000 viviendas de alquiler asequible" y, en el primer trimestre de 2026, ha licitado la construcción de 2.800. El objetivo del Gobierno es que quien logre un alquiler a través Vivienda47 no destine más del 30% de sus ingresos al pago, con contratos de 14 años con posibilidad de ampliarse a los 75. "Algunos dirán que es intervencionista y evidentemente lo es: es una intervención en un mercado que no está funcionando", ha dicho, y que "no se regula solo".

Ha sido un discurso sin una mención a ningún otro asunto, en el que ha defendido que la ley de vivienda es útil para controlar los precios del alquiler y aumentar la oferta, "lo saben los más de 9 millones de los 317 municipios declarados con zonas tensionadas, por ejemplo, Barcelona, donde el precio de los nuevos contratos se ha reducido un 4,7% desde la declaración de zona tensionada". Y donde no se aplica la ley, según Sánchez, los precios "no paran de subir", por lo que se ha preguntado a esos gobiernos autonómicos "¿para quién gobiernan?". En su respuesta, ha aprovechado para lanzar una crítica más a la compra de un ático por la Comunidad de Madrid para su uso por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "Hacer política de vivienda no es comprar un aticazo de más de 6 millones para la presidenta de turno".

La ministra de Vivienda, por su parte, ha repasado la puesta en marcha de Casa 47 y del nuevo portal de acceso a las promociones (portal.casa47.es) y ha exigido la colaboración de todas las CC.AA. para resolver el problema del acceso a la vivienda. "Hay muchos ayuntamientos que quieren hacer más y no pueden porque sus Comunidades Autónomas se lo impiden. Hay algunas que han decidido no hacer nada... Algunos se compran áticos de lujo para no sabemos todavía muy bien qué", ha dicho.