Rusia dice que las acusaciones de Alemania contra Moscú por el incidente en Leipzig suponen "el inicio de una guerra real"
- "Las lecciones de la historia no han sido aprendidas", afirma Sergei Lavrov
- Alemania planea un escudo de protección contra drones tras el ataque híbrido en Leipzig, según el Bild
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia. Las declaraciones se producen después de que Berlín atribuyera a Moscú el incidente con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig el pasado 4 de agosto. El Gobierno alemán responsabilizó el pasado lunes de este "ataque híbrido" a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre.
"En Leipzig, en el aeropuerto, encontraron un dron. Dijeron que era un dron ruso, pero nadie se molestó en investigar", ha dicho Lavrov en una entrevista a la agencia de noticias Vesti. "Esto es, en gran medida, el inicio de una guerra real", ha añadido. Así, ha criticado nuevamente la decisión de Alemania de expulsar al cónsul ruso de Bonn y de cerrar la Casa Rusa en la capital, Berlín. "Recuerdo que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes cerraron sus misiones diplomáticas", ha argumentado.
El jefe de la diplomacia rusa ha remarcado además que "las declaraciones de Merz sobre convertir a Alemania en la principal potencia militar en Europa están siendo puestas en práctica". "En esencia, nos está declarando la guerra. Las lecciones de la historia no han sido aprendidas", ha puntualizado.
"Resulta que estas metástasis del nazismo están empezando a abrirse paso. Se trata de un fenómeno peligroso", ha manifestado Lavrov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Creo que los líderes rusos sacarán las conclusiones pertinentes", ha zanjado. Alemania afirmó esta semana que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades tras el incidente en Leipzig revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.
En respuesta, el Gobierno de Rusia instó a Berlín a presentar "pruebas" que demuestren su implicación en el incidente, una línea también mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, que apuntó incluso a fines electoralistas por parte de las autoridades alemanas. El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.
Alemania planea un escudo de protección contra drones tras el ataque híbrido en Leipzig
El Gobierno alemán planea nuevas medidas para hacer frente a ataques híbridos como el que tuvo lugar en agosto contra el aeropuerto de Leipzig con drones cargados de explosivos del que Berlín responsabiliza a Rusia, entre ellas un amplio escudo de protección contra drones, según el Bild am Sonntag. "Los ataques híbridos de Rusia con drones cargados de explosivos contra aeropuertos, agentes en nuestras ciudades, ciberataques contra nuestras redes (eléctricas) y sabotajes contra nuestras infraestructuras forman parte de la realidad cotidiana. Estos ataques aumentarán, pero podemos defendernos y protegernos", dijo el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, al citado medio.
Según Bild, el plan de seguridad ideado por Interior consta de varios ámbitos, incluida una ampliación de la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal.
Mediante nuevas unidades de rápido despliegue como helicópteros y vehículos de intervención en las ciudades estratégicamente más importantes como Fráncfort del Meno, Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover y Colonia, se pretende proteger de forma integral el espacio aéreo sobre infraestructuras críticas, nudos de transporte, aeropuertos y estaciones de tren, así como el distrito gubernamental de Berlín.
Además de interceptar los drones, estas unidades se encargarán también de desactivar drones bomba y artefactos explosivos. Asimismo, en el futuro la defensa contra drones no deberá correr a cargo únicamente de la Policía Federal y otras autoridades, sino también de empresas de infraestructuras críticas como compañías de abastecimiento de agua, empresas eléctricas y empresas del sector de defensa.
Estas recibirán competencias legales que les permitirán no solo detectar los drones, sino también neutralizarlos activamente. Asimismo, la búsqueda de autores de atentados o espías que estén preparando ataques se ampliará mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial, reconocimiento facial biométrico y sistemas de videovigilancia, por ejemplo, en estaciones de tren.
La inteligencia artificial deberá ser capaz de detectar de forma totalmente automatizada armas o comportamientos sospechosos. Por último, ante los ciberataques diarios contra organismos públicos y empresas, se pretende crear un escudo nacional de protección.