Rusia dice que las acusaciones de Alemania contra Moscú por el incidente en Leipzig suponen "el inicio de una guerra real"

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia. Las declaraciones se producen después de que Berlín atribuyera a Moscú el incidente con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig el pasado 4 de agosto. El Gobierno alemán responsabilizó el pasado lunes de este "ataque híbrido" a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre.

"En Leipzig, en el aeropuerto, encontraron un dron. Dijeron que era un dron ruso, pero nadie se molestó en investigar", ha dicho Lavrov en una entrevista a la agencia de noticias Vesti. "Esto es, en gran medida, el inicio de una guerra real", ha añadido. Así, ha criticado nuevamente la decisión de Alemania de expulsar al cónsul ruso de Bonn y de cerrar la Casa Rusa en la capital, Berlín. "Recuerdo que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes cerraron sus misiones diplomáticas", ha argumentado.

El jefe de la diplomacia rusa ha remarcado además que "las declaraciones de Merz sobre convertir a Alemania en la principal potencia militar en Europa están siendo puestas en práctica". "En esencia, nos está declarando la guerra. Las lecciones de la historia no han sido aprendidas", ha puntualizado.

"Resulta que estas metástasis del nazismo están empezando a abrirse paso. Se trata de un fenómeno peligroso", ha manifestado Lavrov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Creo que los líderes rusos sacarán las conclusiones pertinentes", ha zanjado. Alemania afirmó esta semana que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades tras el incidente en Leipzig revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

En respuesta, el Gobierno de Rusia instó a Berlín a presentar "pruebas" que demuestren su implicación en el incidente, una línea también mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, que apuntó incluso a fines electoralistas por parte de las autoridades alemanas. El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.