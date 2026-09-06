Muertes, desnutrición y falta de medicamentos: consecuencias del mayor recorte en cooperación en una década

La financiación en cooperación "más baja en una década" ya tiene consecuencias. En 2025, "el hambre se disparó" cuando la hambruna azotaba partes de Sudán y Gaza. En Somalia hay "un aumento sin precedentes" de casos de desnutrición y en República Democrática del Congo se enfrentan a un brote de ébola fuera de control con un rastreo de casos que "alcanza a menos de la mitad de los contactos". Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción Contra el Hambre, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo relatan el impacto de los recortes sobre la acción humanitaria.

Desde Naciones Unidas alertaron en diciembre de 2025 sobre las "consecuencias inmediatas" de los "brutales recortes" a las operaciones humanitarias. En la presentación del informe 'Panorama Humanitario Mundial 2026', Tom Fletcher, al frente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), informó de que "en 2025, el hambre se disparó", "los sistemas de salud colapsaron" y "miles de personas perdieron el acceso a servicios esenciales". Destacó que "los brotes de enfermedades se dispararon", "millones de personas carecieron de alimentos, atención médica y protección esenciales" y "los programas de protección para mujeres y niñas se recortaron, y cientos de organizaciones de ayuda cerraron".