El trueque de dos niñas en Ecuador vuelve a poner el foco en el drama del matrimonio infantil en Latinoamérica
- Una de cada cuatro niñas está casada o convive con un hombre mayor, según Unicef
- En 2025 hubo más de 1.500 embarazos infantiles de niñas entre 10 y 15 años
Esta semana, una noticia volvía a poner en relieve el drama del matrimonio infantil en Latinoamérica. Dos padres han intercambiado a sus hijas de 10 y 12 años en Ecuador para convivir y mantener relaciones sexuales con ellas. Una práctica que no está disminuyendo en el continente americano, donde Unicef calcula que una de cada cuatro menores de edad están casadas o conviven como pareja con un hombre mayor.
A uno de esos padres le detuvo la policía en la selva amazónica, cerca de la frontera con Perú. Él tenía 50 años, y a su lado iba una niña de 10 a la que los agentes rescataron y se llevaron en brazos.
Según la investigación, la familia de la niña la había entregado al hombre para obligarla a convivir con él. Además se apunta a que había sufrido abusos sexuales.
La historia es aún más estremecedora, porque el propio detenido habría hecho lo mismo con su hija de 12 años. Es decir, los dos padres de esas niñas las habían intercambiado con el mismo fin.
Y para más escándalo, el propio ministro del Interior ecuatoriano ha denunciado que la fiscal ha dejado al hombre en libertad porque "no formuló cargos".
Una práctica más habitual en zonas rurales y pobres
En Ecuador, el matrimonio infantil está prohibido, pero aún así las uniones forzadas persisten. Todos los días hay niñas que son vendidas e intercambiadas a hombres mayores y son decenas de miles de casos, sobre todo, en zonas rurales del país.
"El mayor número de casos se da en comunidades rurales cuyos adultos naturalizan estas uniones de hecho precoz y las víctimas son las niñas", explica a TVE Verónica Supliguicha, de la Fundación Alas de Colibrí.
Y en la mayoría de los casos los abusos son consentidos por las propias familias. "Lamentablemente es así, hay padres que explotan a sus propias hijas a modo de explotación sexual", añade esta experta.
Hay otra consecuencia, los embarazos infantiles solo el año pasado 1500 niñas de ente 10 y 15 años dieron a luz en Ecuador.