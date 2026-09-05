El trueque de dos niñas en Ecuador vuelve a poner el foco en el drama del matrimonio infantil en Latinoamérica

Esta semana, una noticia volvía a poner en relieve el drama del matrimonio infantil en Latinoamérica. Dos padres han intercambiado a sus hijas de 10 y 12 años en Ecuador para convivir y mantener relaciones sexuales con ellas. Una práctica que no está disminuyendo en el continente americano, donde Unicef calcula que una de cada cuatro menores de edad están casadas o conviven como pareja con un hombre mayor.

A uno de esos padres le detuvo la policía en la selva amazónica, cerca de la frontera con Perú. Él tenía 50 años, y a su lado iba una niña de 10 a la que los agentes rescataron y se llevaron en brazos.

Según la investigación, la familia de la niña la había entregado al hombre para obligarla a convivir con él. Además se apunta a que había sufrido abusos sexuales.

La historia es aún más estremecedora, porque el propio detenido habría hecho lo mismo con su hija de 12 años. Es decir, los dos padres de esas niñas las habían intercambiado con el mismo fin.

Y para más escándalo, el propio ministro del Interior ecuatoriano ha denunciado que la fiscal ha dejado al hombre en libertad porque "no formuló cargos".