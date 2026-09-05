Al menos dos muertos y siete desaparecidos por varias explosiones en un cuartel militar en Bolivia

La Policía de Bolivia ha confirmado que la explosión registrada este viernes en un cuartel militar en el departamento de La Paz deja por el momento dos fallecidos, siete desaparecidos y unas 59 personas heridas, e informó que se investigan las causas de este suceso.

"Hasta el momento, se tiene controlado el incidente. Lamentamos porque tenemos 7 personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas", ha dicho a los medios el subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca.

El jefe policial también ha señalado que hasta el momento se tiene reporte de 59 personas heridas en el suceso, ocurrido en la tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.