Un tribunal de Bolivia encarcela al líder campesino que comandó los bloqueos de carreteras contra el Gobierno

Un tribunal de Bolivia ha ordenado este lunes el encarcelamiento preventivo por seis meses del dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos que entre mayo y junio bloquearon carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dentro de una investigación por las afectaciones que dejaron esas protestas.

En una audiencia cautelar realizada de forma virtual, "la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de Vicente Salazar Limachi en el recinto penitenciario de Chonchocoro por el lapso de seis meses", ha señalado a los medios el fiscal Walter Lora, integrante de la comisión del Ministerio Público encargada del caso.

Lora ha informado que el fin de semana, tras la detención de Salazar, se presentó una imputación formal en su contra por los supuestos delitos de "instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte". Según el funcionario, el juzgado ha establecido "la existencia de suficientes elementos de convicción en cuanto a la probable comisión" de esos delitos y ha indicado que la Fiscalía fundamenta "la existencia de riesgos procesales" para pedir su encarcelamiento preventivo.

Agrega que se ha solicitado enviar al dirigente campesino a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, porque otro de los "coinvestigados" en este caso ya está detenido preventivamente en el penal de San Pedro, en la ciudad sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.