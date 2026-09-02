Heridos tres guardias civiles al ser embestidos por una lancha durante una persecución en Águilas (Murcia)

Tres guardias civiles han resultado heridos cuando su patrullera intentaba interceptar una embarcación rápida con más de una veintena de garrafas de gasolina en las inmediaciones del cabo Cope, en el término municipal de Águilas, Murcia. La operación ha concluido con la detención de los dos patrones de esta lancha.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha lamentado este incidente tras contactar personalmente con el capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y con los otros dos agentes heridos. "En estos momentos se están instruyendo las diligencias. Una vez concluidas, compareceré en rueda de prensa para explicar el resultado y las circunstancias de la operación", ha anunciado.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha asegurado que uno de los agentes heridos ha necesitado cinco puntos de sutura. "Mientras el Gobierno mira hacia otro lado, nuestros compañeros se juegan la vida con medios inferiores frente al narcotráfico organizado", ha denunciado este grupo en redes sociales.