Heridos tres guardias civiles al ser embestidos por una lancha durante una persecución en Águilas (Murcia)
- La embarcación portaba garrafas de gasolina y sus dos tripulantes han sido detenidos
- El presidente de Murcia acusa al Gobierno central de dejar "desprotegida" a la Guardia Civil
Tres guardias civiles han resultado heridos cuando su patrullera intentaba interceptar una embarcación rápida con más de una veintena de garrafas de gasolina en las inmediaciones del cabo Cope, en el término municipal de Águilas, Murcia. La operación ha concluido con la detención de los dos patrones de esta lancha.
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha lamentado este incidente tras contactar personalmente con el capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y con los otros dos agentes heridos. "En estos momentos se están instruyendo las diligencias. Una vez concluidas, compareceré en rueda de prensa para explicar el resultado y las circunstancias de la operación", ha anunciado.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha asegurado que uno de los agentes heridos ha necesitado cinco puntos de sutura. "Mientras el Gobierno mira hacia otro lado, nuestros compañeros se juegan la vida con medios inferiores frente al narcotráfico organizado", ha denunciado este grupo en redes sociales.
López Miras carga contra el Gobierno
A las críticas se ha sumado también el presidente de Murcia, Fernando López Miras: "¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España dote a la Guardia Civil de los medios necesarios para combatir a las mafias con seguridad y garantías?". Considera que los agentes "se juegan la vida desprotegidos ante la inacción del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno".
López Miras, que ha trasladado su "solidaridad" con los guardias civiles heridos y les ha deseado "una pronta recuperación", ha clamado contra la "manipulación" y las "mentiras" en las que, a su juicio, incurre el Gobierno central.