El Tribunal Supremo da la autorización definitiva a la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado este lunes la autorización para que continúe de manera indefinida la construcción del salón de baile en la Casa Blanca. Una decisión que supone una victoria para el presidente Donald Trump, que ha defendido con insistencia el controvertido proyecto.

"Vivimos en la Edad de Oro de Estados Unidos, y este edificio será uno de los más grandiosos jamás construidos en Washington D. C. Una vez finalizado en el verano de 2028, el magnífico salón de baile y el complejo militar serán motivo de gran orgullo para todo el país", ha celebrado el mandatario en Truth Social.

La corte ha fallado por cinco votos frente a cuatro a favor de la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para invalidar las sentencias de jueces de instancias inferiores que habían ordenado bloquear las obras —a excepción de las que afectan al búnker de seguridad en el subsuelo del futuro salón de baile— al considerar que solo el Congreso tenía potestad para autorizar las obras dentro de la Casa Blanca.

"El proyecto, a pesar de la demanda infundada interpuesta por el llamado Fondo Nacional para la Preservación Histórica de los Estados Unidos, que no tiene ninguna relación con el Gobierno de los Estados Unidos, se encuentra dentro del presupuesto y adelantado al cronograma previsto. El salón de baile está financiado en su totalidad por grandes patriotas y corporaciones y, por lo tanto, es un regalo, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", ha justificado Trump en su mensaje.

01.14 min Trump proyecta un salón de baile dorado en la Casa Blanca como “legado” presidencial

El Supremo ya había emitido el pasado 21 de agosto una orden para permitir que continuaran las obras de manera provisional mientras deliberaba sobre la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno de Trump.

El proyecto del salón de baile, impulsado por Trump para ampliar las instalaciones destinadas a actos y recepciones oficiales de la Casa Blanca, supuso la destrucción del antiguo Ala Este de la residencia presidencial y ha deparado duras críticas de diversos sectores.