Investigan a un cura de Zamora por abuso sexual a menores y lo apartan del sacerdocio

La Diócesis de Zamora ha iniciado lo que denomina "procedimiento canónico" relacionado con un cura acusado de abuso sexual a menores, al que han apartado de forma temporal del sacerdocio y de "cualquier trabajo que implique contacto con menores".

El Obispado de Zamora ha informado de este caso en un comunicado, en el que que explica que la Diócesis ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y mantiene su "plena disposición a colaborar" en todo lo que pueda ser requerido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o por el juzgado.

Afirman que, ante la acusación de abuso sexual formulada contra un sacerdote diocesano por hechos que, según los testimonios recibidos, habrían tenido lugar cuando las personas denunciantes eran menores de edad, el obispo, Fernando Valera, inició la correspondiente investigación previa canónica, en la que se recogieron los testimonios y la documentación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Una vez concluida esta fase, añaden, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en esta materia, que ha examinado las actuaciones realizadas y ha determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico para depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.