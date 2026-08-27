Esta foto de Pedro Sánchez en un telesilla de vacaciones en Andorra no es actual, es un bulo

Nos habéis consultado al servicio de WhatsApp de VerificaRTVE por una imagen en la que aparece Pedro Sánchez junto a Begoña Gómez en un telesilla. La foto se presenta como si fuera una emisión actual del canal de televisión La Sexta informando de que el presidente del Gobierno está de vacaciones en Andorra junto a su mujer. Es un bulo. La instantánea no es actual, se registra en la visita de Sánchez a los Campeonatos del Mundo de bicicleta de montaña en Andorra el 31 de agosto de 2024.

En la imagen que nos habéis remitido aparecen Pedro Sánchez y Begoña Gómez acompañados de dos hombres sentados en un telesilla. La foto se difunde como si correspondiera a una emisión actual de La Sexta y lleva un rótulo sobreimpreso que dice "Sánchez en Andorra" y en la esquina inferior izquierda una fecha: "Sábado 31.08". Un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 26 de agosto adjunta la instantánea y afirma: "Pedro Sánchez resolviendo otra crisis". El diputado del Partido Popular Pedro Muñoz Abrines también difunde la foto como si fuera actual, al igual que Jon Echeverría, quien se presenta en sus redes como vicesecretario de Ideario Político de Nuevas Generaciones del PP y que la publica junto al siguiente texto: "Las abuelas de Ceuta encerradas en su casa y este tío de telesilla en Andorra. TRAIDOR".

Una foto en Andorra de agosto de 2024 La imagen de Pedro Sánchez junto a Begoña Gómez en un telesilla en Andorra no es actual. A través de una búsqueda inversa encontramos un artículo publicado por el canal de televisión La Sexta el 31 de agosto de 2024 en el que informa de que el presidente del Gobierno se había desplazado a los Campeonatos del Mundo de bicicleta de montaña que se disputaron en el Principado de Andorra del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Puedes ver la foto que circula en redes como actual a partir del segundo 5 del vídeo que encabeza la publicación de La Sexta. Un portal web difundió entonces la misma imagen para informar de este viaje de Sánchez. Fuentes de Moncloa aseguran a VerificaRTVE que "no es verdad" que Pedro Sánchez esté de vacaciones en Andorra y que "el presidente del Gobierno está en Moncloa trabajando como hará el resto de la semana". Según ha podido saber RTVE, Sánchez sí tenía previsto viajar a Andorra este fin de semana, pero se canceló ayer.