El Observatorio de Yebes (Guadalajara) no se cerró para que Pedro Sánchez viera el eclipse, es falso

En los días previos al eclipse del 12 de agosto, en redes sociales se difundió la idea de que el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, se cerraría el 12 de agosto para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viera el eclipse. Es falso. Este centro astronómico no cerró sus puertas al público para que acudiera Sánchez, sino porque fue designado centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar el 13 de mayo. Cientos de personas, entre ellas, autoridades, científicos y medios de comunicación, acudieron a este centro el 12 de agosto con motivo del eclipse.

"Sánchez cierra el Observatorio de Yebes para disfrutar del eclipse con su mujer", asegura un mensaje de X compartido el 11 de agosto. Otra publicación de la misma red social, compartida más de 2.000 veces desde el 10 de agosto, afirmaba: "Se anuncia a la plebe que el observatorio astronómico de Yebes se cierra el doce de agosto porque Su Sanchidad (sic) va a venir desde Lanzarote en Falcón para ver el eclipse".

El Observatorio de Yebes no se cerró el 12 de agosto para Sánchez El Observatorio de Yebes cerró sus puertas al público porque desde el 13 de mayo estaba designado como centro de seguimiento oficial del eclipse, al que fueron invitados científicos, medios de comunicación y autoridades. Ese día, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció que el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara), se convertiría el 12 de agosto en el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar y que estaba "previsto celebrar un acto para que medios de comunicación", como RTVE, pudieran "retransmitir en directo para todo el mundo este acontecimiento". Además, el Gobierno informó de que estaba prevista la asistencia de expertos científicos de la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio Observatorio de Yebes, además de la colaboración de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Española (ESA) Pablo Álvarez y Sara García. El Gobierno de España elige el Observatorio de Yebes para seguir eclipse del 12 de agosto RTVE.es / AGENCIAS Con motivo de este acto, el Ayuntamiento de Yebes emitió un comunicado el 6 de agosto desde su perfil de Facebook en el que anunciaba el cierre al público del Observatorio de Yebes el día del eclipse "debido a la celebración de un acto institucional con presencia de autoridades". Además, informó de que ese día habría "controles de acceso en el casco urbano de Yebes" y recomendaban "seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil, Protección Civil y personal de organización".