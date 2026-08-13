El Observatorio de Yebes (Guadalajara) no se cerró para que Pedro Sánchez viera el eclipse, es falso
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En los días previos al eclipse del 12 de agosto, en redes sociales se difundió la idea de que el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, se cerraría el 12 de agosto para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viera el eclipse. Es falso. Este centro astronómico no cerró sus puertas al público para que acudiera Sánchez, sino porque fue designado centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar el 13 de mayo. Cientos de personas, entre ellas, autoridades, científicos y medios de comunicación, acudieron a este centro el 12 de agosto con motivo del eclipse.
"Sánchez cierra el Observatorio de Yebes para disfrutar del eclipse con su mujer", asegura un mensaje de X compartido el 11 de agosto. Otra publicación de la misma red social, compartida más de 2.000 veces desde el 10 de agosto, afirmaba: "Se anuncia a la plebe que el observatorio astronómico de Yebes se cierra el doce de agosto porque Su Sanchidad (sic) va a venir desde Lanzarote en Falcón para ver el eclipse".
El Observatorio de Yebes no se cerró el 12 de agosto para Sánchez
El Observatorio de Yebes cerró sus puertas al público porque desde el 13 de mayo estaba designado como centro de seguimiento oficial del eclipse, al que fueron invitados científicos, medios de comunicación y autoridades. Ese día, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció que el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara), se convertiría el 12 de agosto en el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar y que estaba "previsto celebrar un acto para que medios de comunicación", como RTVE, pudieran "retransmitir en directo para todo el mundo este acontecimiento". Además, el Gobierno informó de que estaba prevista la asistencia de expertos científicos de la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio Observatorio de Yebes, además de la colaboración de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Española (ESA) Pablo Álvarez y Sara García.
Con motivo de este acto, el Ayuntamiento de Yebes emitió un comunicado el 6 de agosto desde su perfil de Facebook en el que anunciaba el cierre al público del Observatorio de Yebes el día del eclipse "debido a la celebración de un acto institucional con presencia de autoridades". Además, informó de que ese día habría "controles de acceso en el casco urbano de Yebes" y recomendaban "seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil, Protección Civil y personal de organización".
Un acto al que acudieron cientos de personas
El día del eclipse el Observatorio de Yebes contó con la presencia de cientos de personas, tal y como confirman compañeros de RTVE que estuvieron informando desde este centro astronómico. En estas publicaciones de RTVE Castilla-La Mancha y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en X puedes ver imágenes de la multitud que se congregó en estas instalaciones en Guadalajara.
Estaban acreditados 122 profesionales de medios de comunicación para cubrir el eclipse desde el Observatorio de Yebes. Entre las personalidades del ámbito científico que acudieron a la cita astronómica destacó la presencia de los astronautas Sara García y Pablo Álvarez, que fueron entrevistados desde allí por TVE durante el programa especial. En representación del Gobierno acudieron los ministros Fernando Grande Marlaska, Diana Morant, Ángel Víctor Torres Pérez y Óscar López.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió al acto de Yebes. El 12 de agosto, la agencia de noticias Europa Press informó de que Sánchez seguiría el eclipse desde La Mareta (Lanzarote) y no se trasladaría a la península para verlo. Un día antes, el 11 de agosto, Moncloa aclaró a medios de comunicación como RTVE que no estaba "previsto" que "acudiera a Yebes".
En declaraciones a VerificaRTVE, fuentes de Moncloa han explicado que "nunca, nadie, en ningún momento dijo que el presidente del Gobierno fuera a ir a ver el eclipse" al Observatorio de Yebes. Destacan, además, que "la Secretaría de Estado de Comunicación nunca anunció su presencia en Yebes". Reiteran que "nunca estuvo presente esa posibilidad".