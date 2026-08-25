Caída y trama de Fernando Cerimedo, cerebro digital de la ultraderecha latinoamericana

La trayectoria triunfante del consultor político y estratega digital Fernando Cerimedo se ha frenado bruscamente en Bolivia tras un intento de homicidio: el de su propia pareja, embarazada. Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), cuando pretendía huir a Argentina, como presunto autor intelectual de la tentativa de asesinato.

El detonante de la investigación judicial se produjo la noche del 17 de agosto a las puertas de un hotel de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). La abogada y activista política Nadia Beller —excandidata a diputada y expareja de Cerimedo— sufrió un ataque a tiros perpetrado por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida. Embarazada de cuatro semanas, Beller sobrevivió al atentado.

Desde el hospital, la víctima ha declarado ante la policía y los medios de comunicación. Ha señalado públicamente a Cerimedo como el responsable intelectual de la agresión y ha detallado su forma de operar: "Donde él hace campañas políticas, su pago es a través de empresas grandes". Beller apunta así a un esquema ilícito de financiación de campañas mediáticas y operativas digitales.

En las actuaciones policiales posteriores al arresto, los agentes localizaron durante registros domiciliarios una “mini granja de bots” en pleno funcionamiento, así como vehículos oficiales asignados a la administración pública boliviana.