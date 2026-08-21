El fenómeno por 'La Odisea' alza la película de Christopher Nolan como la cinta para adultos más taquillera de la historia

En IMAX, 70 mm o formato estándar, La Odisea de Christopher Nolan ha conseguido el objetivo de revitalizar el clásico de Homero, uno de los cimientos de la cultura occidental.

Tras triunfar en los Premios Oscar con Oppenheimer, el director británicoestadounidense decidió afrontar su proyecto más ambicioso y costoso, con 250 millones de dólares de presupuesto.

01.29 min El estreno de 'La Odisea' hace renacer el interés por el clásico entre la generación Z

Y el resultado le ha dado la razón: seis semanas después de su estreno, La Odisea es ya la película más taquillera de toda su filmografía y, con 1.352 millones de dólares en todo el mundo, es la producción clasificada para mayores de 18 años con mayor recaudación de la historia de las salas de cines.

Le arrebata así el primer puesto a Deadpool y Lobezno, que en 2024 recaudó 1.338 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo. El sorpaso ha sido anunciado en redes sociales por el estudio Universal Pictures, encargado de este proyecto.

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El éxito ha llegado pese a las críticas que la cinta recibió antes de su estreno por su rodaje realizado de forma completa con cámaras IMAX de 70 mm, lo que impide ver el formato total de la película salvo en ciertos cines selectos del mundo (ninguno de ellos en España).

Además, la designación de ciertos personajes a intérpretes comúnmente racializados, como el caso de Lupita Nyong’o en el papel de Elena de Troya, generó una campaña de odio 'antiwoke' en redes sociales.

Finalmente, la belleza de los planos, la epicidad de la trama, el aura de sus personajes y el mensaje antibelicista de Nolan se han terminado imponiendo.