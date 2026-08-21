El fenómeno por 'La Odisea' alza la película de Christopher Nolan como la cinta para adultos más taquillera de la historia
- Con 1.352 millones de dólares, es ya también el proyecto con más recaudación de toda su filmografía
- La belleza de los planos, la epicidad de la trama y el mensaje antibelicista han cautivado al público
En IMAX, 70 mm o formato estándar, La Odisea de Christopher Nolan ha conseguido el objetivo de revitalizar el clásico de Homero, uno de los cimientos de la cultura occidental.
Tras triunfar en los Premios Oscar con Oppenheimer, el director británicoestadounidense decidió afrontar su proyecto más ambicioso y costoso, con 250 millones de dólares de presupuesto.
Y el resultado le ha dado la razón: seis semanas después de su estreno, La Odisea es ya la película más taquillera de toda su filmografía y, con 1.352 millones de dólares en todo el mundo, es la producción clasificada para mayores de 18 años con mayor recaudación de la historia de las salas de cines.
Le arrebata así el primer puesto a Deadpool y Lobezno, que en 2024 recaudó 1.338 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo. El sorpaso ha sido anunciado en redes sociales por el estudio Universal Pictures, encargado de este proyecto.
““
El éxito ha llegado pese a las críticas que la cinta recibió antes de su estreno por su rodaje realizado de forma completa con cámaras IMAX de 70 mm, lo que impide ver el formato total de la película salvo en ciertos cines selectos del mundo (ninguno de ellos en España).
Además, la designación de ciertos personajes a intérpretes comúnmente racializados, como el caso de Lupita Nyong’o en el papel de Elena de Troya, generó una campaña de odio 'antiwoke' en redes sociales.
Finalmente, la belleza de los planos, la epicidad de la trama, el aura de sus personajes y el mensaje antibelicista de Nolan se han terminado imponiendo.
¿Qué es una película de clasificación R?
Las películas consideradas Rated R en Estados Unidos son aquellas que contienen demasiada violencia, contenido sexual o lenguaje soez. En concreto, en la descripción de las producciones para mayores de 18 años se incluyen características como lenguaje fuerte, intenso énfasis sexual, desnudez explícita y fuerte, fuerte contenido de violencia, uso muy frecuente de armas, excesiva cantidad de sangre, imágenes muy intensas o fuerte contenido de drogas y de alcohol.
Por costumbre, este tipo de escenas son propias del cine de terror, de acción o los thrillers, pero a lo largo del siglo XXI se ha extendido el uso de imágenes "fuertes" también en dramas y comedias. El mayor ejemplo fue La Pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson, cuya crudeza en las escenas del sufrimiento de Jesucristo provocó incluso infartos en algunos espectadores.
En España, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) establece una tabla de recomendaciones, pero no prohíbe el visionado a menores de 18 años, salvo en aquellas películas consideradas X (cuya reproducción solo está regulada en centros específicos). Sin embargo, en otros países como EE.UU. sí que no permite el acceso a la sala durante la proyección de filmes Rated R a menores que no estén acompañados por sus padres o un tutor.
Esta limitación suele motivar que la mayoría de estudios de Hollywood apuesten por no arriesgar con sus blockbusters, y nunca cruzar el límite de la protección para menores, para así alcanzar un mayor público y sacar beneficio a sus grandes inversiones.
Sin embargo, en la última década se ha observado un leve cambio de tendencia con respecto al miedo de la segmentación en pro de la violencia, gracias en parte a producciones audiovisuales de la pequeña pantalla que se han hecho mundialmente conocidas pese a su contenido explícito, como Breaking Bad (2008-2013) o Juego de Tronos (2010-2019).
La misma Oppenheimer de Nolan está clasificada como película R y se sitúa cuarta en el ránking histórico de recaudación de este tipo de cintas.
Como contexto, Troya, el otro gran proyecto de este siglo basado en las obras de Homero (en este caso la Ilíada), también está recogida en EE.UU. como filme para mayores de 18 años, por sus numerosas escenas de peleas a muerte. Protagonizada por Brad Pitt, logró recaudar 497 millones en 2004.
Además, Christopher Nolan ha vivido otro paralelismo. Si en 2023 Oppenheimer se estrenó en el mes de julio al mismo tiempo que Barbie, generando el fenómeno Barbenheimer, que atrajo a millones de espectadores en el mundo entero; en 2026 la fórmula se ha repetido con Spider-Man: Brand New Day.
El Hombre Araña y La Odisea fueron los grandes proyectos del fin de semana con mayor recaudación en la historia de los cines estadounidenses, con 436 millones de dólares. Un éxito que es doble para Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal, puesto que protagonizan ambas películas estrenadas con solo dos semanas de diferencia.