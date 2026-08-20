La Ertzaintza investiga 14 denuncias de agresión sexual en una tienda de golosinas de San Sebastián
- En junio, la Ertzaintza detuvo al joven de 22 años que regentaba el negocio por el presunto delito contra una menor
- La investigación se remonta, de momento, hasta el 2020, cuando también el detenido tenía menos de 18 años
La Ertzaintza investiga 14 denuncias por agresiones sexuales ocurridas en una tienda de golosinas de San Sebastián. La cifra de víctimas se ha elevado después de que detuvieran en junio al joven que regentaba el establecimiento como presunto autor de dos delitos de este tipo contra una menor de edad.
Las pesquisas comenzaron el 30 de junio, cuando la policía autonómica vasca tuvo conocimiento de dos agresiones sexuales cometidas presuntamente unos días antes (el 25 y 26 de junio). Desde entonces, han prestado declaración un total de 14 personas, que tenían entre 10 y 18 años cuando se produjeron los hechos investigados, según informan las autoridades vascas.
El investigado, un español de 22 años, permanece en prisión provisional desde su detención en junio. Algunos de los hechos por los que se le investiga se remontan al 2020, por lo que él mismo sería menor de edad en el momento del presunto delito.
La Ertzaintza pide colaboración ciudadana
La Ertzaintza ha pedido colaboración ciudadana ante la posibilidad de que haya más personas afectadas. Las pruebas recabadas hasta ahora, las denuncias recibidas, la declaración de los testigos y otra información aportada relatan hechos de "especial gravedad", con naturaleza y modus operandi similar, según ha informado el cuerpo de la policía autonómica. La tienda de golosinas se encuentra en el barrio de Amara, de acuerdo con Efe.
"Aquellas personas que pudieran haber sufrido hechos de naturaleza similar, presuntamente relacionados con el investigado, incluidos aquellos que pudieran haberse producido en años anteriores y que no hubieran sido denunciados en su momento, pueden ponerse en contacto con la Ertzaintza a través de los canales habituales: el teléfono 112 o presencialmente en cualquier Ertzain-etxea", indica la nota de prensa, que subraya que la investigación sigue abierta.