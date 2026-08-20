La Ertzaintza investiga 14 denuncias de agresión sexual en una tienda de golosinas de San Sebastián

La Ertzaintza investiga 14 denuncias por agresiones sexuales ocurridas en una tienda de golosinas de San Sebastián. La cifra de víctimas se ha elevado después de que detuvieran en junio al joven que regentaba el establecimiento como presunto autor de dos delitos de este tipo contra una menor de edad.

Las pesquisas comenzaron el 30 de junio, cuando la policía autonómica vasca tuvo conocimiento de dos agresiones sexuales cometidas presuntamente unos días antes (el 25 y 26 de junio). Desde entonces, han prestado declaración un total de 14 personas, que tenían entre 10 y 18 años cuando se produjeron los hechos investigados, según informan las autoridades vascas.

El investigado, un español de 22 años, permanece en prisión provisional desde su detención en junio. Algunos de los hechos por los que se le investiga se remontan al 2020, por lo que él mismo sería menor de edad en el momento del presunto delito.