El Imserso abre el plazo para reservar el 14 de septiembre y mantiene los viajes a 50 euros y con mascota

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027. Como en el año anterior, se mantienen las plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía. El Imserso ya ha enviado casi 3 millones de cartas que irán llegando a las 4,6 millones de personas que pueden optar a este programa.

Este año, se han dispuesto 7.447 plazas a 50 euros para quienes reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social. También se ha reservado un porcentaje de vacantes para que quienes quieran viajar junto a sus animales de compañía.

En total, se ofrecen 879.213 vacantes. De ellas, un poco más de la mitad (440.284) se destinan para turismo peninsular mientras que el 25,9 % (228.142) tiene como destino las Islas. El resto, unas 210.787, son para la categoría de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

El 14 de septiembre se empezarán a vender los viajes para los usuarios preferentes -aquellos con mayor puntuación en un baremo que mide si se viajó el año anterior o si se le concedió la primera opción- en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Al día siguiente, 15 de septiembre, será el turno de las no preferentes. Para el resto de autonomías, y también Ceuta, el plazo se abre un día después.