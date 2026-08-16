Más de 5.000 indonesios desplazados tras el terremoto de 7,7 en Flores: "Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo"

Más de 5.000 residentes de la isla indonesia de Flores permanecen desplazados después de abandonar sus hogares tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado el este del archipiélago y que deja, al menos, 53 muertos, 135 heridos —más de medio centenar en estado grave— y graves daños estructurales.

Entre los desplazados se encuentra Charles, vecino de Nagekeo, una localidad próxima al epicentro, cuya vivienda resultó gravemente dañada por el fuerte temblor. "Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo", ha confesado a EFE desde un polideportivo tras inspeccionar el estado de su casa.

Charles ha regresado al refugio temporal por "temor a que se produzca otro terremoto o un tsunami", ya que vive con su mujer y sus dos hijos "muy cerca del mar".

Una familia permanece en una tienda de campaña improvisada en Nagekeo. EFE/EPA/IGNASIUS KUNDA

Mientras continúan las labores de rescate, "satisfacer las necesidades básicas y proporcionar suministros en los centros de evacuación son ahora una prioridad", ha dicho el jefe de información de la Agencia de Gestión de Desastres Local, Berton SP Panjaitan, quien no ha informado sobre desaparecidos entre los escombros.

Asimismo, las autoridades continúan recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.

El portavoz ha señalado que los supervivientes, ubicados en polideportivos y otros "puntos de evacuación", "necesitan urgentemente" bienes de primera necesidad como tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores.

Un grupo de personas tras pasar la noche al aire libre en Sikka ARNOLD WELIANTO/AFP