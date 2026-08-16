Más de 5.000 indonesios desplazados tras el terremoto de 7,7 en Flores: "Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo"
- El seísmo se ha cobrado la vida de al menos 53 personas y ha ocasionado graves daños estructurales
- Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica
Más de 5.000 residentes de la isla indonesia de Flores permanecen desplazados después de abandonar sus hogares tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado el este del archipiélago y que deja, al menos, 53 muertos, 135 heridos —más de medio centenar en estado grave— y graves daños estructurales.
Entre los desplazados se encuentra Charles, vecino de Nagekeo, una localidad próxima al epicentro, cuya vivienda resultó gravemente dañada por el fuerte temblor. "Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo", ha confesado a EFE desde un polideportivo tras inspeccionar el estado de su casa.
Charles ha regresado al refugio temporal por "temor a que se produzca otro terremoto o un tsunami", ya que vive con su mujer y sus dos hijos "muy cerca del mar".
Mientras continúan las labores de rescate, "satisfacer las necesidades básicas y proporcionar suministros en los centros de evacuación son ahora una prioridad", ha dicho el jefe de información de la Agencia de Gestión de Desastres Local, Berton SP Panjaitan, quien no ha informado sobre desaparecidos entre los escombros.
Asimismo, las autoridades continúan recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.
El portavoz ha señalado que los supervivientes, ubicados en polideportivos y otros "puntos de evacuación", "necesitan urgentemente" bienes de primera necesidad como tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores.
Más de un millar de edificios afectados
El terremoto, con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, causó graves daños materiales en la isla. De un total de 995 réplicas, 46 fueron percibidas por la población.
Según el último balance de la Agencia de Gestión de Desastres Local, 154 viviendas sufrieron daños graves, 49 daños moderados y 38 daños menores, aunque en comunicados previos la agencia había situado en más de un millar el número de edificios afectados.
"El impacto ha sido significativo", ha indicado en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena. "Nos estamos enfocando en la búsqueda y evacuación de las víctimas, los servicios de salud, el suministro de artículos de primera necesidad y refugios, y la restauración del acceso al transporte y la infraestructura afectados", ha añadido.
Por su parte, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha publicado en sus redes sociales sus "condolencias por la tragedia del terremoto ocurrido en (la provincia de) Nusa Tenggara Oriental".
Se calcula que unos dos millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere como sus principales ciudades.
Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.