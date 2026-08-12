Refuerzo en las urgencias de oftalmología y restricciones de tráfico en Euskadi con motivo del eclipse

Desde las tres de la tarde de este miércoles, con motivo del eclipse total de sol, el Gobierno Vasco ha activado el Plan de Protección Civil de Euskadi, el LABI. También se ha decretado aviso amarillo por altas temperaturas, especialmente en el interior. Y se prevé un aumento de los desplazamientos por carretera para ver el eclipse. La activación del LABI en fase de alerta permite mantener un seguimiento permanente de la situación, reformar la coordinación entre todas las instituciones y trasladar a la ciudadanía toda la información relevante.

Precisamente, el incremento del tráfico ha llevado a prohibir la circulación de los vehículos de más de 7.500 kilogramos, una medida que va a estar en vigor desde las cinco de la tarde hasta la medianoche. El objetivo es garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico, originando el menor impacto posible en las empresas y los servicios de transporte por carretera. La Ertzaintza va a incrementar su presencia a lo largo de la tarde en la red viaria vasca. La recomendación, no obstante, es evitar desplazarse.

Urgencias de oftalmología Se ha insistido mucho en las medidas de prevención para contemplar el eclipse. No obstante, Osakidetza va a reforzar la atención oftalmológica de urgencia durante la jornada de este miércoles y los días posteriores, en previsión de un posible aumento de las consultas por una inadecuada exposición ocular. Los servicios de Urgencias y Oftalmología de todas las OSIs están preparados para atender cualquier incidencia. Los profesionales de Urgencias harán una primera valoración, y en caso de ser necesario se derivará al paciente de forma ágil al servicio de Oftalmología. Osakidetza ha reforzado la presencia de especialistas en los hospitales universitarios de Cruces, Txagorritxu y Donostia, tanto este miércoles como el jueves. Al oftalmólogo de guardia habitual se suma otro, y habrá otro más localizado. Y se ha previsto que los servicios de Oftalmología de estos hospitales adapten su actividad en horario de mañana hasta el sábado 15. En el resto de hospitales se han habilitado los recursos necesarios para atender a los pacientes que puedan presentar síntomas derivados de la observación del eclipse.