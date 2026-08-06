Los alojamientos rurales de Euskadi estarán llenos para el eclipse solar

Con permiso de las nubes, el eclipse solar del próximo día 12 se podrá ver completo en buena parte del País Vasco. Especialmente en Álava, en la zona más occidental y el interior de Bizkaia, y en la zona suroeste de Gipuzkoa. Y es en estos lugares donde los alojamientos rurales estarán al completo. Según la asociación de alojamiento rural Nekatur, la ocupación al cien por cien se registra en los establecimientos de Rioja alavesa, Aiaraldea, los que están cerca de Vitoria-Gasteiz, la comarca vizcaína de Arratia y las guipuzcoanas de Alto Deba, Tolosaldea y Aiaraldea.

Idoia Ezkurdia, de Nekatur, cree que la ocupación media en Euskadi del 95 por ciento para esa fecha puede aumentar aún, porque siguen entrando las reservas. El 12 de agosto es una fecha clave, asegura. Y es el colofón de un mes muy positivo para el sector. Los alojamientos rurales vascos registran en estos momentos una ocupación dos puntos superior a la del año pasado por estas fechas y esperan superar el 83 por ciento de agosto de 2025.

Un buen verano Las buenas cifras de agosto vienen precedidas por un aumento destacado de los clientes en julio. El mes pasado se cerró con una ocupación del 68 por ciento, dos puntos más que el año anterior. "Hemos tenido un crecimiento considerable sobre todo en Gipuzkoa, con cinco puntos más que el año pasado. En Bizkaia dos puntos más" señala Idoia Ezkurdia. En Álava se registró un ligero descenso, que tiene una explicación: "llevaba dos años históricos, sobre todo el pasado". Durante el verano, los clientes de los alojamientos rurales de Euskadi son sobre todo parejas y familias. Lo que buscan, aseguran desde Nekatur, es tranquilidad, el contacto directo con los propietarios, pasear ... "Les sorprende ese contraste que tenemos de costa e interior, las distancias tan cortas que les dan opción en pocos días a ver muchas cosas" según Ezkurdia.