En Álava apenas quedan plazas hoteleras para ver el eclipse del 12 de agosto y se disparan las ventas de gafas

Se acerca el doce de agosto, una fecha marcada en rojo por muchos amantes de la astronomía por el eclipse de sol total que se producirá, y que será visible desde buena parte de España. Una fascinación que se ha trasladado al público en general. Especialmente en las zonas donde este fenómeno se va a poder ver con mayor intensidad. En lo referente a Euskadi, en gran parte de Álava, especialmente en el sur, y Bizkaia la ocultación del sol será completa y allí se congregará mucha gente que estará mirando al cielo entre las siete y media y las ocho y media de la tarde.

Una de las primeras consecuencias del furor que ha despertado el eclipse se traduce en la ocupación hotelera. En Álava es complicado a estas alturas encontrar un habitación para esas fechas. Desde el hotel Jardines de Uleta de Vitoria cuentan que están al cien por cien de ocupación desde hace tiempo. En los últimos cuatro o cinco meses, señalan, no han dejado de recibir peticiones de reservas, con una media de dos o tres noches. Habrá muchos visitantes extranjeros: franceses, ingleses o alemanes. Y también mucho turismo nacional.

Gafas para ver el eclipse "Si se te ocurre mirar el eclipse sin gafas homologadas, te puedes quedar ciego, porque se te quema la retina. No valen gafas de sol, ni radiografías, ni agujeros estenopeicos". Así de claro lo explica Ana Fernández, de José Luis Ópticos de Vitoria. El lugar ideal para comprar unas gafas para ver el eclipse, asegura, "es una óptica, porque nosotros tenemos los medios para saber si las gafas vienen con la ISO. Los proveedores a los que se las compramos son de confianza". En las últimas semanas se han disparado las ventas de gafas para ver el eclipse. Desde esta óptica dicen que han pedido ya la cuarta caja de cien unidades. El precio para asegurar nuestros ojos es de lo más asequible: tres euros. Desde otra óptica vitoriana, Esparza, Garbiñe Orue insiste en algo que puede parecer una obviedad, pero que conviene recordar. "Primero se pone uno las gafas de sol y luego mira al eclipse. Antes de quitarlas, hay que girar la cabeza o bajarla". También es importante, dicen los expertos, tener cuidado con los niños. Deben tener también sus gafas, porque si ven que todo el mundo mira al cielo, ellos también lo harán.