Desarticulada una red que captaba a menores extranjeras para su explotación sexual en Gran Canaria

La Guardia Civil ha desmantelado en Gran Canaria una organización dedicada a captar a extranjeras menores de edad que permanecían solas y sin acompañar en centros de acogida para su posterior explotación sexual. La organización facilitaba la salida de las chicas de las islas para enviarlas a distintos puntos de la Península Ibérica y Francia donde muchas de ellas eran prostituidas.

La investigación comenzó tras recibir la denuncia de una menor tutelada que logró regresar a España desde Francia y relató a los agentes como había sido captada por la red con la promesa de un supuesto trabajo. A partir de ahí, los investigadores encontraron varios casos similares de jóvenes que abandonaban los centros de acogida sin ningún tipo de documentación y que más tarde aparecían vinculadas a vuelos con distintos destinos dentro de España.

Un mismo patrón en todos los casos La red simulaba ayudar a las menores aprovechando su situación de vulnerabilidad, las barreras idiomáticas y su deseo de abandonar Canarias para captarlas con la promesa de un supuesto trabajo y un futuro mejor. Los integrantes de la red proporcionaban a las chicas documentos de identidad falsos y organizaban sus traslados y desplazamientos por vía aérea y terrestre para enviarlas a distintos puntos de la Península o Francia. Una vez allí, muchas de ellas eran explotadas sexualmente. Los agentes han constatado que la organización estaba estructurada y se encontraba repartida en distintas funciones. Un grupo se encargaba de contactar con las menores, otro se responsabilizaba de conseguir la documentación falsa y la forma de traslado de las chicas, mientras que el último grupo era el encargado de acompañarlas por los controles de seguridad hasta su zona de embarque y posterior traslado a sus destinos finales. Esta última agrupación fue la que permitió desmantelar la red criminal tras los múltiples traslados al aeropuerto de Gran Canaria utilizando documentos de identidad falsos, esto confirmó a la Guardia Civil que no se trataba de fugas aisladas de los centros de acogida, sino de una operativa organizada y repetida en el tiempo.