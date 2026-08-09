Intervenidos más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría (Huelva) tras una persecución a una embarcación

La Guardia Civil ha intervenido 27 fardos con más de 800 kilos de cocaína tras una persecución a una embarcación semirrígida cuatrimotora, que se dirigía a Punta Umbría (Huelva). Los hechos han producido tras tener conocimiento de la presencia de dicha embarcación acercándose a esta localidad onubense, que transportaba un exceso de carga, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

De manera inmediata, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se dirigió a la zona y localizó dicha embarcación, que huyó detectar la presencia policial. En ese momento, debido al exceso de carga que les impedía alcanzar una gran velocidad, la tripulación empezó a lanzar por la borda los paquetes que transportaban para evitar que fuesen interceptados por los agentes.

Una vez recuperados los paquetes arrojados al agua, la Guardia Civil comprobó que contenían cocaína, con un peso total de más de 800 kilogramos. La droga fue trasladada a dependencias policiales y continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.