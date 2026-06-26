Récord en el consumo de drogas a nivel mundial con un aumento de un 34% en una década y el cannabis a la cabeza

Un 6,2% de la población mundial de entre 15 y 64 años consume drogas. En total, son 331 millones de personas lo que supone un crecimiento del 34% respecto a las cifras de 2014, cuando era el 5,2%.

Aunque parte de ese crecimiento se explica por un aumento demográfico, de alrededor del 10%, también se debe a un aumento del consumo. Son datos del Informe Mundial sobre Drogas 2026 difundido por Naciones Unidas este viernes en Viena.

La autora principal del estudio, Chloe Carpentier, ha dado otra causa que explica el aumento del número de consumidores: un mejor conocimiento de la situación, gracias a que cada vez más Estados, especialmente en África, aportan datos más completos.

¿Cuáles son las drogas más consumidas en el mundo? Nunca antes el mercado mundial de las drogas había sido tan grande ni tan diverso como ahora. Por ejemplo, la producción de cocaína ha alcanzado un récord con más de 4.000 toneladas, cuatro veces más que hace una década. Los narcotraficantes intentan ampliar sus mercados en África y Asia, y emplean cada vez métodos más sofisticados para abastecer una demanda que alcanza ya los 25 millones de consumidores. Fito se sincera con Broncano: "Si las drogas no te dan problemas..." | La Revuelta, programa completo "Hemos visto un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes", ha explicado Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En concreto, se han registrado hasta 118 nuevas sustancias psicoactivas. Si atendemos a los datos del informe, estas son las drogas más consumidas: El cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga más popular con 256 millones de consumidores en 2024. Supone un 40 % más que hace diez años, con una prevalencia global del 4,8%. Los opioides se sitúan en segundo lugar con 63 millones de consumidores. Las anfetaminas ocupan la tercera posición con 32 millones. La cocaína es consumida por 25 millones, un 38% más que en la última década, con sus principales mercados en América y Europa. El éxtasis y otros alucinógenos análogos lo toman hasta 21 millones.

¿Cuál es el perfil del consumidor de drogas en el mundo? El perfil del consumidor es sobre todo joven, de entre 15 y 34 años.Hasta en un 75 % de los casos se trata de hombres. Sin embargo, debido a distintos factores, las mujeres presentan una progresión más rápida hacia la dependencia y hacia trastornos graves. Paris Jackson y otros famosos que destapan el abismo oscuro de las drogas El tratamiento de los consumos problemáticos de drogas es muy limitado: solo una de cada 12 personas recibe atención, cifra que baja a una de cada 23 en el caso de las mujeres, lo que supone una importante brecha de género en la respuesta sanitaria global.

¿En qué países se consume más droga? Estados Unidos presenta los niveles más altos de consumo y el informe de la ONU lo relaciona con las políticas de legalización del cannabis en más de una decena de estados de EEUU y en la vecina Canadá. El otro factor que lo explica es una menor percepción del riesgo, a pesar de la proliferación de tipos de cannabis cada vez más potentes. La guerra contra las drogas de Trump en el Caribe y Pacífico: sin tropas sobre el terreno, pero gran tensión diplomática Además, en África occidental, una combinación de drogas muy barata y adictiva conocida como 'kush', compuesta por cannabinoides sintéticos y opioides potentísimos como los nitazenos, llevó a que Liberia y Sierra Leona declararan el estado de emergencia en 2024 ante el aumento de muertes entre los jóvenes.

¿Cuáles son las drogas más letales? Los opioides son el tipo de droga más letal y responsable de la inmensa mayoría de las muertes directamente atribuidas al consumo de narcóticos, en su gran mayoría por sobredosis. Este tipo de droga cuenta con 63 millones de consumidores en todo el mundo. La familia de estupefacientes está especialmente extendida en Asia, así como en América del Norte. En concreto, en EEUU se han registrado cientos de miles de muertes por sobredosis en la última década, especialmente debido al fentanilo. En portada En Portada - Fentanilo: ¿No way out? Viajamos a San Francisco, donde esta droga sacude al centro de la ciudad, vaciada por el teletrabajo y con casi 9.000 personas viviendo en sus acer... Ver documental En el caso de los estimulantes, las anfetaminas suman 32 millones de consumidores, siendo la metanfetamina la droga más citada entre las personas que acuden a programas de tratamiento en Asia Oriental y Sudoriental.