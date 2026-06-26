El tiempo hoy 26 de junio: temperaturas muy altas, por encima de 34-36 grados, en el nordeste y Baleares
- Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja con avisos amarillos por altas temperaturas
- Zaragoza y Pamplona podrían alcanzar los 38º y Girona y Logroño 37º
Este día continuará la normalización de las temperaturas y predominará una situación de estabilidad salvo la presencia de unas bajas presiones en el noroeste, donde, bajo un flujo atlántico, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes.
En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en zonas de montaña del Cantábrico oriental, Alto Ebro e Ibérica norte, en donde puede haber algún chubasco o tormenta aislados.
En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, y cielos poco nubosos o despejados en el sur.
Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Se espera calima muy débil sobre la Península.
Temperaturas
Las temperaturas mínimas descenderán en la Península, sobre todo en el interior norte, y de forma ligera en el resto. Las máximas, sin embargo, ascenderán en Andalucía y zonas de interior y descenderán ligeramente en el Cantábrico oriental y la Comunidad Valenciana. Todavía se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro, también 34-36 grados el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. Sin cambios significativos en los archipiélagos.
Vientos
Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del nordeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental. En la costa atlántica gallega soplará un sur moderado y en el Estrecho y Alborán soplará poniente. En Canarias, alisio moderado.