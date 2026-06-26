El tiempo hoy 26 de junio: temperaturas muy altas, por encima de 34-36 grados, en el nordeste y Baleares

Este día continuará la normalización de las temperaturas y predominará una situación de estabilidad salvo la presencia de unas bajas presiones en el noroeste, donde, bajo un flujo atlántico, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes.

En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en zonas de montaña del Cantábrico oriental, Alto Ebro e Ibérica norte, en donde puede haber algún chubasco o tormenta aislados.

En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, y cielos poco nubosos o despejados en el sur.

Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Se espera calima muy débil sobre la Península.

Temperaturas Las temperaturas mínimas descenderán en la Península, sobre todo en el interior norte, y de forma ligera en el resto. Las máximas, sin embargo, ascenderán en Andalucía y zonas de interior y descenderán ligeramente en el Cantábrico oriental y la Comunidad Valenciana. Todavía se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro, también 34-36 grados el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. Sin cambios significativos en los archipiélagos.