El tiempo hoy 24 de junio en España: catorce comunidades en alerta por altas temperaturas, siendo roja en el País Vasco
- Doble aviso en Galicia por calor y tormentas
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Catorce comunidades están en alerta por altas temperaturas, siendo roja en el País Vasco por temperaturas de hasta 40ºC en Guipuzkoa y Bizkaia. En aviso naranja están once territorios (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. En alerta amarilla, Baleares y Galicia, que también cuenta con un aviso por tormentas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de esta jornada la entrada de aire atlántico más frío favorecerá el inicio del fin de la ola de calor, aun así, persistirán las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables.
Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41 grados en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las noches serán tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos.
Descenso de temperaturas el jueves
Esta jornada continuará la entrada de una masa de aire atlántica "más fría por el oeste, dando por finalizada la ola de calor", aunque todavía predominará una situación de estabilidad, con cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.
En cuanto a las temperaturas, desde la Aemet avanzan que "descenderán de forma generalizada" en todo el país, con Zaragoza como capital más calurosa, con 39 grados, seguida de Lleida, Logroño y Pamplona, donde los termómetros alcanzarán los 38 grados.
También se registrarán valores altos en Huesca, con 37 grados, y en Girona, con 36 grados; en Murcia, Teruel y Vitoria-Gasteiz se llegará a los 35 grados, mientras que Albacete, Granada, Málaga y Toledo marcarán 34 grados.
El calor será también significativo en Barcelona, Bilbao, Burgos, Castellón de la Plana, Córdoba, Cuenca, Madrid y Palma, con 33 grados. Por el contrario, las máximas serán más suaves en el litoral atlántico y cantábrico, con 24 grados en Pontevedra y 25 grados en A Coruña, Cádiz, Ceuta, Lugo y Santander.