El tiempo hoy 24 de junio en España: catorce comunidades en alerta por altas temperaturas, siendo roja en el País Vasco

Catorce comunidades están en alerta por altas temperaturas, siendo roja en el País Vasco por temperaturas de hasta 40ºC en Guipuzkoa y Bizkaia. En aviso naranja están once territorios (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. En alerta amarilla, Baleares y Galicia, que también cuenta con un aviso por tormentas.

Mapa de España con las temperaturas máximas del miércoles 24 de junio. RTVE

Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de esta jornada la entrada de aire atlántico más frío favorecerá el inicio del fin de la ola de calor, aun así, persistirán las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables.

Mapa de España con la predicción de las temperaturas mínimas para el 24 de junio de 2026. RTVE

Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41 grados en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las noches serán tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos.