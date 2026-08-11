Defensa traslada a la Xunta que no se opondrá a la fábrica de coches china en Ferrol

El Ministerio de Defensa ha comunicado a la Xunta de Galicia que no pondrá objeciones al proyecto de fábrica de la multinacional china SAIC en Ferrol, según ha podido confirmar RTVE y ha adelantado El País. La ministra Margarita Robles ha trasladado personalmente al presidente gallego, Alfonso Rueda, que el informe que emitirá su departamento será favorable.

Fuentes de la Xunta han confirmado también el contacto entre ambos dirigentes. Según han señalado, "en el día de hoy la ministra de Defensa se puso en contacto con el presidente de la Xunta para transmitirle que su departamento informará favorablemente el proyecto industrial de Ferrol, sin perjuicio de las condiciones operativas que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias".