Defensa traslada a la Xunta que no se opondrá a la fábrica de coches china en Ferrol
- El ministerio no pondrá objeciones pese al recelo inicial por "espionaje" a Navantia
- La titular de Defensa, Margarita Robles, ya se lo ha comunicado al presidente de la Xunta
El Ministerio de Defensa ha comunicado a la Xunta de Galicia que no pondrá objeciones al proyecto de fábrica de la multinacional china SAIC en Ferrol, según ha podido confirmar RTVE y ha adelantado El País. La ministra Margarita Robles ha trasladado personalmente al presidente gallego, Alfonso Rueda, que el informe que emitirá su departamento será favorable.
Fuentes de la Xunta han confirmado también el contacto entre ambos dirigentes. Según han señalado, "en el día de hoy la ministra de Defensa se puso en contacto con el presidente de la Xunta para transmitirle que su departamento informará favorablemente el proyecto industrial de Ferrol, sin perjuicio de las condiciones operativas que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias".
"Riesgo de espionaje"
Durante los pasados días, el Ministerio de Defensa había reconocido que existía "preocupación" por la cercanía de la fábrica china de coches que quiere abrir SAIC Motor en Ferrol con el arsenal militar y el astillero de Navantia que allí se encuentra. Todo el problema venía por "el riesgo de espionaje".
La "preocupación" que expresaba el ministerio de Defensa llegaba tras advertir la posibilidad de que esta futura factoría de coches se pueda llegar a utilizar como plataforma para espiar las instalaciones del arsenal militar y del astillero Navantia, del que solo les separaría unos cinco kilómetros en línea recta.
Sin embargo, esta postura de Defensa contrastaba con la del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que defendía la instalación dando por hecho que se garantizará la seguridad nacional. "Es una inversión importante para nuestro país", sostenía el ministro, al mismo tiempo que ha hablado de "normalidad" porque se tienen en cuenta "todos los elementos" antes de acceder a una inversión como esta.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamaba al Gobierno que compatibilizase la seguridad nacional con una "oportunidad histórica" para Galicia. El dirigente autonómico expresaba además que resultaba "difícil de entender" que estas dudas aflorasen ahora después de meses de trabajo conjunto entre administraciones. Finalmente, se han alineado las posturas y parece que ya no habrá impedimentos para que la fábrica china se instale en Ferrol.