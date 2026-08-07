La Fiscalía pide 30 años de cárcel a cinco exjefes de ETA por el crimen de Gregorio Órdoñez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 30 años de prisión para cinco exjefes de la organización terrorista ETA por integrar el comité ejecutivo de la banda que "tomó la decisión" de asesinar al concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordoñez el 23 de enero de 1995. El Ministerio Público ha dirigido su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE y que ha confirmado RTVE este viernes, contra Ignacio Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri'; Mikel Albisu 'Mikel Antza', Julián Achurra Egurola 'Pototo'; y Juan Luis Aguirre Lete 'Isuntza'.

Los cinco, a quienes acusa de un delito de asesinato consumado cualificado por la alevosía, integraban el comité ejecutivo o 'zuba' de ETA tras el golpe policial a la anterior cúpula de la banda terrorista en la localidad francesa de Bidart, en 1992, según explica el escrito.

Por el asesinato de Ordóñez ya fueron condenados sus autores materiales: Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote', Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte. Este último en su momento declaró la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que 'Kantauri' fue quien le transmitió los datos e instrucciones para que contactara con dos miembros liberados de la banda, con los que colaboraría en el comando Donosti.

Ahora la Fiscalía atribuye al comité ejecutivo, en el que sitúa a los cinco acusados, la decisión, adoptada "de forma colegiada y consensuada" en diciembre de 1994 de asesinar al entonces teniente de alcalde del PP en San Sebastián, un crimen que se perpetraría un mes después en la Parte Vieja donostiarra.

Fue 'Kantauri', según su tesis, quien transmitió la decisión en una "reunión operativa" a los tres autores materiales, que "asumieron y acataron la orden". La Fiscalía enmarca el crimen en la "línea estratégica político-militar" que aquellos años, en el periodo 'post-Bidart', desplegó la organización terrorista y que se conoció como "estrategia de desestabilización" o "socialización del sufrimiento".

Era una "estrategia" orientada a la "confrontación constante con el Estado a todos los niveles para desestabilizarlo con mayor intensidad" y que establecía que "las acciones criminales de ETA debían dirigirse hacia objetivos de 'especial relevancia': integrantes de la vida política, académica, periodística o judicial del país y no únicamente hacia fuerzas de seguridad o intereses del Estado".

Para la Fiscalía, "el hecho diferencial de la nueva estrategia" era que antes los comandos "tenían autonomía" para decidir los crímenes, si bien a partir de entonces era el comité ejecutivo de la banda quien lo elegía y comunicaba a los comandos, que "sometidos a tales decisiones, las acataban y materializaban".