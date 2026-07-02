Josu Ternera, más cerca de la posible entrega a la justicia española

El histórico dirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu Tenera, se enfrenta este jueves en París a un veredicto del Tribunal de Apelación que podría abrir la puerta de su entrega a España en los próximos meses. La Audiencia Nacional lo reclama para poder juzgarlo por dos causas que aún están abiertas: el atentado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, considerado uno de los más graves perpetrados por ETA que se saldó con 11 asesinados y 88 heridos, y la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las herriko tabernas.

Todo está preparado en la sala del Tribunal de apelación de París, en el antiguo palacio a orillas del Sena, para que sobre las 13:30 de este jueves se lea la sentencia contra Josu Ternera. El pasado mes de abril cuando terminó el juicio contra él por pertenencia a banda armada entre 2002 y 2005, Ternera reconoció su responsabilidad como miembro de ETA, pero justificó la lucha armada porque “el Gobierno no quiso negociar”.

02.53 min Testigos del terror: atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

La fiscalía pidió para él cinco años de prisión, pero sin obligación de cumplirlos a no ser que haya reincidencia, y la pena de no pisar suelo francés. Y esta posible expulsión de Francia es lo que más rebatió el abogado de Ternera, Laurent Pasquet-Marinacce, que argumentó que el antiguo dirigente de ETA, de 75 años, tiene su vida en el País Vasco francés donde vive bajo vigilancia judicial desde 2020. Un año antes, la gendarmería le detuvo en los Alpes franceses, y se terminó sus 17 años de vida en clandestinidad.

Además de la sentencia de hoy, que todavía podrían recurrir, lo que dilataría más el proceso de entrega; el pasado mes la justicia gala dio el visto bueno a la entrega a España del histórico de ETA ante una tercera euroorden emitida por la Audiencia Nacional en diciembre de 2025. En ésta se ampliaba el periodo de acusación de Ternera, desde que huyó de España en 2002 hasta su detención en suelo francés. Además, los jueces españoles acusan a Ternera de haber seguido dando órdenes a la banda terrorista hasta el anuncio de la disolución de la misma el 3 de mayo de 2018. La parte francesa consideró que se cumplían las condiciones de entrega, a pesar de que las defensas de Ternera las cuestionaron.

02.37 min Transcripción completa Hoy comienza en París el último juicio a Letarra y a su Ternera por causas pendientes en Francia de que finalice esta causa depende su extradición a España. Nos vemos a París con nuestra corresponsal Mavi Doñate Mavi, buenos días ¿Qué tal? Buenos días. Si es la última causa que tiene aquí en Francia, concretamente se le acusa de asociación de malhechores terroristas.. de 2002 a 2005, cuando José Antonio Urrito Coetzea, alias Josu Ternera, el exdirigente de ETA, operaba en la clandestinidad desde aquí después de haber huido a España. Si esta causa ya prospera, si se falla aquí en el tribunal de apelación en el que nos encontramos, eso facilitaría los trámites para esa euroorden que dictó el gobierno de España. Las otras dos veces que Josu Ternera fue llamado aquí a este tribunal faltó, alegó que tenía o que estaba enfermo, con lo cual examinaron unos médicos forenses. Hoy sí que está aquí en este tribunal, lo hemos visto llegar puntual a las nueve de la mañana y lo que de momento se está dirimiendo en el juicio es que la defensa había pedido a la fiscalía, la defensa de Josu Ternera, que declarasen como testigos un exmiembro del IRA, un irlandés y también un abogado sudafricano. En principio hay problemas para hacer esa videoconferencia con el abogado sudafricano y el exmiembro del IRA se ha leído una carta en la sala en la que decía que no quería participar, que no quería declarar Se supone que son estrategias de la defensa para ir dilatando este proceso, que en principio duraría hoy y mañana. Vamos a ver si finalmente, porque parece ser que se ha reanudado el juicio, con lo cual todo iría en orden. Lo único que esta mañana hemos escuchado a Josu Ternera cuando la presidenta del tribunal le ha preguntado su nombre, le ha dicho también.. dónde vivía, ha dicho que es San Juan de Luz y le ha pedido cuál era su nacionalidad y después de unos segundos ha dicho que era español. Ha habido bastante expectación aquí esta mañana, además porque en esta sala del juicio donde se celebra en Frente Justo se está celebrando también ese juicio de apelación contra el ex presidente Nicolás Sarkozy por la supuesta financiación ilegal de una campaña presidencial con fondos libios. Y, como decimos, estamos pendientes de cómo va esa declaración que a lo largo de hoy se supone que Josu Ternera tendrá que declarar ante el tribunal Josu Ternera afronta el último juicio en Francia que condiciona su entrega a España

En España, el antiguo dirigente etarra se podría enfrentar a una pena de 15 años de prisión. Estas decisiones judiciales galas suponen un paso más en un largo camino procesal entre los dos países, aunque en París, los jueces ya han recordado ante la sentencia de hoy que, en cualquier caso, la entrega de Ternera no sería inmediata, sino más bien será una entrega diferida.