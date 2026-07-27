El juez revoca el tercer grado al etarra Olarra Guridi porque aún "debe constatarse la consolidación de factores positivos"

La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco concedió al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, al considerar que aún "debe constatarse la consolidación de factores positivos" para "afianzar el pronóstico individualizado de reinserción". Una decisión que llega después de que en mayo la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurriese la progresión al tercer grado penitenciario del etarra que ordenó el asesinato en el año 2000 del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero.

La misma decisión ha adoptado el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro para el preso de ETA Óscar Zelarain, condenado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de 6 años. En ambos casos, el magistrado considera que no se cumplen los requisitos para otorgar la semilibertad a ambos condenados, en sintonía con los recursos que interpuso la Fiscalía.

Olarra Guridi fue condenado por la Audiencia Nacional, entre otras acciones de la banda terrorista, a 30 años de prisión por ordenar asesinar al fiscal Luis Portero en el portal de su casa en Granada en el año 2000.

Cuando se conoció la concesión del tercer grado por parte del Gobierno Vasco, el hijo del fiscal asesinado, Daniel Portero, señaló el deseo de la familia de recurrir este tercer grado para Olarra Guridi, que lleva 23 años en prisión y, a su juicio, no cumple los requisitos que se exigen en el Código Penal para los delitos de terrorismo.

Entre otras cosas, explicó que no ha cumplido con la responsabilidad civil a la que se le ha condenado en las distintas causas ni existe "una intencionalidad clara de que pueda hacerlo" porque la aportación económica que está haciendo "es mínima", inferior de 15.000 euros.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también denunció hace en mayo la concesión de este tercer grado a Guridi y acusó al Gobierno vasco de estar usando esta medida como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA "sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA".