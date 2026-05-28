La Fiscalía recurre el tercer grado a Olarra Guridi, exjefe de ETA y que ordenó el asesinato de Luis Portero
- Reconoce que su evolución en prisión es "positiva" pero que no ha alcanzado el grado exigible en delitos de terrorismo
- Terminará de cumplir condena de modo "efectivo" hasta el año 2032 tanto en España como en Francia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el acuerdo del Gobierno vasco para la progresión al tercer grado penitenciario del exdirigente de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, que ordenó el asesinato en el año 2000 del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero.
Según un comunicado, el Ministerio Público señala que el fiscal Carlos García Berro ha decidido recurrir esa progresión para que "se revise la legalidad de dicha resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno". La Fiscalía sostiene que su "evolución positiva" en prisión no es, "por sí sola", suficiente para fundamentar la medida.
Asimismo, se indica que Olarra Guridi no terminará de cumplir condena de modo "efectivo" hasta el año 2032 tanto en España como en Francia. "En consecuencia, los hitos fundamentales de cumplimiento continúan proyectándose en un horizonte temporal todavía alejado, lo que resulta determinante a efectos de valorar la procedencia de la progresión de grado", argumenta.
El acuerdo de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, del pasado 19 de mayo, fundamentó la progresión al tercer grado en la existencia de una evolución favorable del tratamiento penitenciario, y destacó, por ejemplo, la asunción de responsabilidad por parte del condenado, su participación en programas de justicia restaurativa, el desempeño de actividad laboral o el buen uso de los permisos de salida disfrutados.
Asesinato de Luis Portero
Juan Olarra Guridi fue condenado por la Audiencia Nacional, entre otras acciones de la banda terrorista, a 30 años de prisión por ordenar asesinar al fiscal Luis Portero en el portal de su casa en Granada en el año 2000. El hijo del fiscal, Daniel Portero, señaló hace unos días el deseo de la familia de recurrir este tercer grado para Olarra Guridi, que lleva 23 años en prisión y, a su juicio, no cumple los requisitos que se exigen en el Código Penal para los delitos de terrorismo.
Entre otras cosas, explicó que no ha cumplido con la responsabilidad civil a la que se le ha condenado en las distintas causas ni existe "una intencionalidad clara de que pueda hacerlo" porque la aportación económica que está haciendo "es mínima", inferior de 15.000 euros.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también denunció hace unos días la concesión de este tercer grado a Guridi y acusó al Gobierno vasco de estar usando esta medida como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA "sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA".