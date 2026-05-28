La Fiscalía recurre el tercer grado a Olarra Guridi, exjefe de ETA y que ordenó el asesinato de Luis Portero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el acuerdo del Gobierno vasco para la progresión al tercer grado penitenciario del exdirigente de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, que ordenó el asesinato en el año 2000 del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero.

Según un comunicado, el Ministerio Público señala que el fiscal Carlos García Berro ha decidido recurrir esa progresión para que "se revise la legalidad de dicha resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno". La Fiscalía sostiene que su "evolución positiva" en prisión no es, "por sí sola", suficiente para fundamentar la medida.

Asimismo, se indica que Olarra Guridi no terminará de cumplir condena de modo "efectivo" hasta el año 2032 tanto en España como en Francia. "En consecuencia, los hitos fundamentales de cumplimiento continúan proyectándose en un horizonte temporal todavía alejado, lo que resulta determinante a efectos de valorar la procedencia de la progresión de grado", argumenta.

01.00 min Francia entrega a España a Olarra Guridi, antiguo jefe de los comandos de ETA

El acuerdo de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, del pasado 19 de mayo, fundamentó la progresión al tercer grado en la existencia de una evolución favorable del tratamiento penitenciario, y destacó, por ejemplo, la asunción de responsabilidad por parte del condenado, su participación en programas de justicia restaurativa, el desempeño de actividad laboral o el buen uso de los permisos de salida disfrutados.