El Festival de Teatro Clásico de Alcántara, en Cáceres, celebra su 40º aniversario con un homenaje a sus vecinos y a El Brujo

Entre el jueves, 6 de agosto, y el domingo, 9, permanece levantado el telón del Conventual de San Benito, dentro del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, en la provincia de Cáceres.

En el día en el que se han iniciado las veladas teatrales, el Festival ha rendido homenaje tanto a sus vecinos, como a Rafael Álvarez, El Brujo, el actor que más veces se ha subido al escenario alcantareño.

El Brujo en el escenario de Alcántara

El actor cordobés ha sido, además, el encargado de iniciar las actuaciones teatrales de esta edición, la número 40, con su última obra: La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús. Un espectáculo basado en el texto del gurú hindú Paramahansa Yogananda sobre su particular visión espiritual.

“Nos parece muy bonito que El Brujo homenajeé a los vecinos de Alcántara“

La directora del Festival, Rocío Montero, ha destacado también el gesto que, a su vez, el propio actor ha tenido con la localidad rayana. En su espectáculo, ha homenajeado a los vecinos de la villa, “algo que nos parece muy bonito”.

El público, por su parte, ha puesto en valor el trabajo del actor, el que han calificado como “espectacular”, “genial” y como “una obra maravillosa”.

Antes, las calles de la villa de Alcántara se han llenado de luz y color para dar la bienvenida a Quimera, hija de Tifón y Equidna. Es un monstruo con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón que, con el fuego que ha salido de sus fauces, ha despertado la mecha de la imaginación.

Se trata de un espectáculo de fantasía, luz y sonido, dentro de la programación paralela del Festival, que ha rendido un merecido tributo a la mitología clásica.

Un revulsivo económico para Alcántara Estos días, debido al incremento de población por los emigrantes que han retornado a Extremadura desde sus ciudades de residencia, fundamentalmente en Madrid, País Vasco y Cataluña, y gracias a la actividad cultural que genera el Festival, encontrar alojamiento en la localidad es tarea imposible. También lo es reservar una mesa para comer o cenar en sus bares y restaurantes. “Es complicado estos días venir a comer a Alcántara“ Así, tal y como remarca la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, el Festival es un auténtico revulsivo económico para los establecimientos locales: “Es verdad que los alojamientos se llenan todos y la restauración, también. Es complicado estos días poder venir a comer aquí, a Alcántara”. Este Festival, además de ambientar las veladas veraniegas de la comarca, demuestra cada verano que desde la Extremadura rural también se puede acceder a espectáculos culturales de primer nivel.