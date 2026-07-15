'Timón de Atenas', una reflexión sobre el poder del dinero en las relaciones de amistad

'Timón de Atenas' es la tercera obra que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida estrena este año. Un espectáculo protagonizado por Pepe Viyuela, que profundiza en las entrañas de la naturaleza humana, con el foco especialmente puesto en las relaciones de amistad interesadas.

El polifacético Pepe Viyuela, uno de los actores más habituales en las tablas del teatro romano de Mérida, es el protagonista absoluto de 'Timón de Atenas'. Pone en escena la historia de un hombre admirado por todos por su extraordinaria generosidad.

Esta exhibición, que mezcla sátira y tragedia, expone una profunda reflexión sobre la monetización de los afectos, sobre las relaciones de amistad basadas en las transacciones comerciales.

El texto es una adaptación del clásico de William Shakespeare que es, a su vez, una de las obras menos representadas por su complejidad. Además, el dramaturgo y director de la obra, Hernán Gené, reconoce que el espacio escénico del Teatro Romano emeritense ha supuesto un reto añadido, un desafío, ya que las dimensiones de su espacio le han obligado a desarrollar un concepto específico de la puesta en escena.