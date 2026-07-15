'Timón de Atenas', una reflexión sobre el poder del dinero en las relaciones de amistad
- Protagonizada por Pepe Viyuela
- Cuenta con más de 40 personajes interpretados por sólo 7 actores
'Timón de Atenas' es la tercera obra que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida estrena este año. Un espectáculo protagonizado por Pepe Viyuela, que profundiza en las entrañas de la naturaleza humana, con el foco especialmente puesto en las relaciones de amistad interesadas.
El polifacético Pepe Viyuela, uno de los actores más habituales en las tablas del teatro romano de Mérida, es el protagonista absoluto de 'Timón de Atenas'. Pone en escena la historia de un hombre admirado por todos por su extraordinaria generosidad.
Esta exhibición, que mezcla sátira y tragedia, expone una profunda reflexión sobre la monetización de los afectos, sobre las relaciones de amistad basadas en las transacciones comerciales.
El texto es una adaptación del clásico de William Shakespeare que es, a su vez, una de las obras menos representadas por su complejidad. Además, el dramaturgo y director de la obra, Hernán Gené, reconoce que el espacio escénico del Teatro Romano emeritense ha supuesto un reto añadido, un desafío, ya que las dimensiones de su espacio le han obligado a desarrollar un concepto específico de la puesta en escena.
Más de 40 personajes interpretados por sólo 7 actores
Esta obra destaca también por su cantidad de personajes: más de 40. En este sentido, el desafío ha sido para los actores. Con un elenco de sólo siete actores, la mayoría de ellos interpretan entre seis y siete personajes cada uno. Como destaca Esther Acevedo que, entre sus personajes, hace el papel de Flavio, el fiel y honrado servidor de Timón que, según la actriz, representa la consciencia del propio Shakespeare.
Según cuenta Tomás Pozzi, otro de los actores, representar a tantos personajes ha obligado al elenco a someterse a un entrenamiento especial. Especialmente, para la primera parte de la obra. Pozzi reconoce que, al principio, lo de tener sólo 10 segundos para cambiar de personaje le suponía un auténtico estrés. Ahora, que ya ha entrado en la dinámica, admite disfrutar especialmente con la rapidez de los cambios de registro.
La obra se estrena el 15 de julio y se podrá disfrutar hasta el domingo, 19 de julio, en el Teatro Romano de Mérida. La programación del festival se extenderá hasta el 30 de agosto.