'Spartacus' abre el Festival de Mérida con Miguel Ángel Muñoz y el Düsseldorf Ballet Theatre

2.100 años exactos después de iniciar la mayor rebelión de esclavos contra la República romana, 'Spartacus' resurge para inaugurar la edición número 72 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en un espectáculo de la directora María Graciani y la dramaturga Ana Graciani, en el que Espartaco repasa los momentos más importantes de su vida desde el umbral de su muerte en batalla.

Hacía 35 años que la historia del esclavo tracio no se representaba en el Teatro Romano de Mérida, desde que en 1991 lo trajera el Ballet de la Ópera de Novosibirsk (con el argentino Maximiliano Guerra como protagonista. Esta vez, le da vida Miguel Ángel Muñoz, que se estrena en el festival emeritense: "primera vez aquí en Mérida, inaugurando el Festival y nada menos que con 'Spartacus'. Estoy feliz, agradecido. Mi cumpleaños es mañana además, con lo cual estaré cumpliendo años en escena".

El madrileño es el único actor en escena, así que sobre él recae todo el peso de un texto que se presenta como una experiencia cercana a la muerte en la que el protagonista ve su vida pasar. "Esa vida medio nebulosa, medio onírica y medio recuerdo es el ballet", explica la autora y codirectora Ana Graciani.

05.16 min Entrevista a Miguel Ángel Muñoz - Festival de Teatro Clásico de Mérida

Danza y palabra María Graciani retoma la historia del mito de Espartaco, pero partiendo desde el final. "Quería un ballet y quería palabra", nos cuenta, "y leía y veía que había muerto en batalla y tenía una historia apasionante". Entonces, se puso en contacto con su coreógrafo de cabecera, Pascal Touzeau, con quien dirigió seis años el Ballet Madrid y que estaba confeccionando el Düsseldorf Ballet Theatre. Ella le planteó la idea y juntos fueron confeccionando lo que inicialmente iba a ser una producción centralizada en Berlín, pero el maestro de danza falleció de forma repentina el pasado 27 de abril y Graciani ha tenido que reconstruir el proyecto en tiempo récord. El húngaro Peter Agardi asume la dirección de coreografía del ballet, centralizando el trabajo de la compañía de baile en Toulouse y coordinándose con la parte actoral de Miguel Ángel Muñoz, que Ana Graciani ha codirigido desde Madrid. "Todos somos uno. Aquí no estamos haciendo texto y danza o danza y texto. Estamos contando una historia", explica el actor protagonista. Y añade: "hay otro Espartaco bailarín. Yo me nutro de lo que él hace con sus movimientos y él se nutre de cómo yo voy bailando con la palabra". Según la directora e idearia de la obra, "Peter ha hecho una coreografía preciosa. Es un ballet para toda la familia". Un ballet que pone movimiento a obras sinfónicas clásicas de Tchaikovski o Músorgski en las escenas sobre la vida del héroe, que se fusionan en su muerte con las composiciones creadas por Tuti Fernández, director musical de la propuesta: "era difícil combinar ambos planos, pero ha salido una cosa hermosa que consigue llevar la narrativa de la historia".