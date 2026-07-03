Arranca el Festival de Mérida: cinco citas claves con el teatro clásico

La 72 Edición del ya consolidado Festival de Teatro Clásico vuelve a Mérida del 3 de julio al 30 de agosto. El Teatro Romano de Mérida acoge nueve estrenos absolutos de espectáculos que comienzan con Spartacus, en la que participa Miguel Ángel Muñoz. Además, el Teatro María Luisa complementa la programación con siete montajes, entre los que encontramos Penélope, la odisea de mujeres, Medea o Prometeo.

La programación paralela también es clave, pues cuenta con el proyecto Agusto en Mérida y una nueva edición del Curso Internacional de Música (CIMM). El primero mezcla formación, creación y exhibiciones de teatro clásico en lugares emblemáticos de la ciudad, involucrando a más de 132 participantes de todas las edades. El certamen musical se celebra en el Conservatorio Esteban Sánchez hasta el 5 de julio y ha implementado este año una categoría de pianistas acompañantes de canto. Para celebrar el teatro clásico, recomendamos cinco de sus producciones.

Spartacus Con Miguel Ángel Muñoz como Espartaco y la Düsseldorf Ballet Theater, el primer estreno del festival nos llevará a los últimos momentos del esclavo romano. Este espectáculo de danza sitúa a un protagonista emocionado que confunde sus recuerdos vitales con la realidad. Además de visiones a través de ballet, las composiciones del músico Tuti Fernández rescatan las obras sinfónicas de Mussorgsky, Rajmáninov, Saint-Saëns, Borodín y Chaikovski para guiar al espectador en la travesía por los sentimientos del esclavo romano. Miguel Ángel Muñoz cuenta que es “un sueño que tenía por cumplir”, que además se estrena en el día de su cumpleaños y en el lugar de nacimiento de su abuela fallecida, protagonista del documental 100 Días con la Tata. Miguel Ángel Muñoz en 'Spartacus' Festival de Mérida

Electra Jonda Celebérrima en la literatura universal, Electra pierde el sentido tras ver cómo su madre y su amante asesinaban a su padre, Agamenón. Juan Guerrero Zamora reescribe el mito en el que la protagonista, sedienta de venganza, confía en el regreso de su hermano Orestes para saldar las cuentas con los que mataron a su padre. En este caso, la coproducción del Festival de Mérida y Teatros del Canal traslada la tragedia a un cortijo andaluz para acercarse a nuestras cunas. Destacamos el coro formado por bailaoras y bailaores, los cantes de la visionaria Casandra y la presencia de un ciego compañero, que nos recuerda a las tramas clásicas. Las sinergias entre el color, las raíces, el cante y el baile son el fundamento de la obra que cuenta, entre otros, con Alejandra Torray, Carolina Lapausa y Juan Gea. Elenco de 'Electra Jonda' Festival Mérida

Timón de Atenas En esta interpretación del clásico shakesperiano vemos al actor Pepe Viyuela encarnando a Timón. La generosidad le lleva a ayudar a sus amigos en todo momento, hasta que se queda en bancarrota en la hegemónica ciudad de Atenas. Cuando la ayuda de sus amigos que tanto necesitaba le es negada, entra en una profunda crisis existencial: se muda a la costa griega y maldice la estupidez humana. La vida le ayuda, y buscando qué comer, encuentra oro. Tal es su aversión al humano que usará su riqueza para financiar la empresa de un ejército sobre Atenas. Hernán Gené dirige una comedia impregnada de ironía, esconde una doble sátira que oscila entre la codicia humana y la inocencia del protagonista, además de su caída en la misantropía. Elenco de 'Timón de Atenas' Festival de Teatro Clásico de Mérida

Bacanal En Bacanal, de Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio, nos acercamos a una experiencia ritual colectiva, alejada de las cotas de teatro a las que acostumbramos. El espectáculo comienza con la prohibición de las bacanales por parte del Senado Romano, considerando el deseo corporal como una amenaza. Dionisio y Baco se cuestionan por qué aprendimos a temer el cuerpo y por qué vivimos lejanos al deseo y jolgorio vital. En esta obra protagonizada por Juana Acosta, Toni Acosta y Carlos Hipólito (entre otros), las bacantes aportan una forma de existencia sin miedo y responden a las preguntas con baile y disfrute. Elenco de 'Bacanal' Festival de Teatro Clásico de Mérida