El Festival de Almagro alza el telón con 'El caballero de Olmedo' de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena esta tarde en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro una nueva versión de El caballero de Olmedo. El telón del festival se abre con el clásico de Lope de Vega ambientado en el siglo XIX con una puesta en escena que acentúa los elementos sobrenaturales.

El montaje "se basa mucho en lo mágico, en lo premonitorio, en la parte que tiene más que ver con lo ancestral, con la brujería y con todo ese terror que siente Don Alonso", según ha explicado su directora, Laila Ripoll, a Efe.

Pese a conocer el desenlace, el interés dramático se mantiene por la fuerza de los versos: "Es como una crónica de una muerte anunciada, pero al mismo tiempo da igual conocer el final porque tiene tal poesía, tal belleza y tal potencia el universo que plantea Lope de Vega que seguimos acompañando a los personajes hasta el final", señala Ripoll.

La directora adopta una visión romántica del clásico, un texto con elementos que se adelantan dos siglos a las corrientes literarias posteriores: "Lo hemos situado en el año sin verano, el momento en que se escribe Frankenstein y se concibe por primera vez el personaje del vampiro. Nos parecía que había mucho de ese mundo gótico y de terror del XIX en el texto de Lope", apunta.

Ripoll considera que el dramaturgo construyó un protagonista con rasgos modernos: "Es un héroe absolutamente trágico, vulnerable y enamorado. Esa pulsión amorosa es precisamente la que le conduce hacia su propia muerte", concluye. El caballero de Olmedo se representa en el Teatro Adolfo Marsillach de Almagro del 2 al 12 de julio.

16 estrenos absolutos Bajo el lema El clásico se juega en Almagro, el festival ofrece 50 espectáculos del 2 al 26 de julio, entre las obras hay 16 estrenos absolutos. La cita coincide además con el 40 aniversario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, cifra redonda que cuenta con una exposición conmemorativa. Del 3 al 5 de julio, la CNTC pone en escena Laurencia, un texto que surge de la fascinación que siente Alberto Conejero por el personaje secundario de Lope de Vega en Fuenteovejuna. El autor da voz a esta mujer, encarnada por Ana Wagener bajo la dirección de Aitana Galán, que “recorre la historia desafortunada de tantas de las heroínas de nuestra literatura dramática y, por tanto, recorre también mucha de nuestra Historia y patrimonio cultural”. Además, la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico sube a las tablas con El escondido y la tapada, un texto de Calderón de la Barca dirigido por Beatriz Argüello. 01.29 min La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena una obra de Calderón de la Barca: 'El escondido y la tapada' La CNTC colabora en dos coproducciones que también pueden verse en Almagro. Junto con Teatro del Temple produce La vengadora de las mujeres, un texto de Lope en el que Laura, princesa bohemia de firme carácter, impulsa una escuela femenina destinada a reivindicar el valor intelectual, moral y físico de las mujeres, tantas veces cuestionado. Bajo una máscara de esgrima, desafía a sus pretendientes y los vence, convirtiendo el duelo en un gesto de afirmación. En colaboración con Manuela Barrero dlcAos, la CNTC se abre a la danza. Bruja! se aproxima al Siglo de Oro, a partir de una selección de textos escritos por hombres pero pronunciados por personajes femeninos que son revisados desde una mirada contemporánea. Doña Mencía, Casandra, Laurencia, Nise y Finea, Serafina… y tantas otras interpelan al espectador. El verso clásico se transforma, a través del movimiento de la coreógrafa, en una especie de partitura musical.

Premio a Pepe Viyuela Pepe Viyuela ha sido distinguido con el Premio Corral de Comedias del Festival de Almagro "no solo por lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, que es mucho, sino por cómo lo ha hecho. Por la coherencia, por la honestidad, por esa manera de habitar el escenario —y el mundo— que deja siempre un lugar para los demás". Un rostro popular en las tablas, el cine y la televisión, un hombre de teatro, un poeta y un payaso, en el sentido más hondo de la palabra. Viyuela, el payaso, lleva más de treinta años en ese lugar frágil donde el equilibrio nunca está garantizado. En 1992, junto a su compañera y actriz Elena González, funda El Vodevil, compañía desde la que impulsa, crea y produce espectáculos como Encerrona, una pieza de clown que, tres décadas después, sigue encontrando nuevos públicos. Licenciado en Filosofía y en Arte Dramático, su trabajo mezcla precisión y riesgo, de ligereza y hondura, ya encarne a los clásicos, desde Plauto a Aristófanes o de Calderón de la Barca a Tirso de Molina, o de vida a textos inmortales de Valle-Inclán, Ionesco o Kafka. El actor riojano tiene un vínculo profundo con el teatro clásico al que siempre vuelve. Pepe Viyuela, Premio Corral de Comedias del Festival de Almagro. EFE/Jesús Monroy Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, Viyuela busca la palabra justa “a todas horas, a tientas, sin descanso”. Durante años ha formado parte de Payasos Sin Fronteras, un proyecto que lleva la risa a campos de refugiados de guerras eternas. En un encuentro con los medios, asegura que el teatro representa “una forma de resistencia” frente a un contexto marcado por la incertidumbre y los conflictos, y reivindica el compromiso del arte como herramienta para “reconstruir el mundo”. Viyuela se sube al escenario con la cantautora Rosa León en un concierto-recital en el Corral de Comedias titulado A quién contaré yo mis quejas, verso de Francisco de Salinas. Un espectáculo que ilumina el presente con reflejos de antaño el 10 y el 11 de julio.