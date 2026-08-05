La startup española que detecta enfermedades de la piel con IA pone rumbo a Silicon Valley

El próximo mes de noviembre, la empresa Legit.Health viaja a Silicon Valley, pero no para abrir oficinas en uno de los epicentros de la tecnología. Vuelan hasta California representando al País Vasco en la final mundial de la Startup World Cup, una de las competiciones de innovación más relevantes. Allí se enfrentarán a startups tecnológicas de todo el mundo. Llegado el momento, Andy Aguilar, cofundadora de la compañía, tendrá cuatro minutos de tiempo para convencer al jurado de las ventajas de su sistema de inteligencia artificial aplicada a la dermatología. Juega con la ventaja de que esta tecnología ya está implantada en hospitales y centros de salud públicos. Es decir, Legit.Health funciona y ayuda de verdad a los profesionales médicos.

El 6 de noviembre, junto a un centenar de startups, solo una se embolsará un premio de un millón de dólares en inversión, pero Andy reconoce que para ella eso no es lo más importante. Supone sobre todo un espaldarazo para llevar Legit.Health al continente americano: “Ahora mismo estamos intentando entrar en Estados Unidos como mercado y habernos clasificado para esta final nos abre muchísimas puertas. Poder estar en Silicon Valley, donde está todo el ecosistema emprendedor, y conectar con entidades que nos puedan ayudar a llevar Legit.Health allí supone una oportunidad enorme. Esperamos ganar, claro, pero simplemente estar donde vamos a estar ya nos ha hecho ganar muchísimo”, explica a RTVE Noticias por videollamada. Y lo dice con orgullo porque este proyecto nace por pura necesidad, al detectar la propia Andy como paciente los problemas que arrastra desde hace años la atención dermatológica: “Pasé años sin dar con el diagnóstico correcto y con tratamientos que terminaron desarrollando otros problemas y dejando secuelas. Sé lo que significa esperar una consulta y no encontrar respuestas”, recuerda.

Andy Aguilar, cofundadora de Legit.Health

Un sistema con déficit de dermatólogos Listas de espera que superan los 120 días. Y en algunas comunidades autónomas puede prolongarse a más de un año. Esa es la rápida radiografía que hace Andy de una parte del sistema sanitario que va muy lenta. nos estamos encontrando un problema de escasez de dermatólogos. Lo que tratamos al principio fue de visualizar el problema para ver cómo nuestra tecnología podía ayudar a capacitar a los médicos que no son especialistas y reducir ese cuello de botella”. Al hablar de enfermedades de la piel, la mayoría piensa en problemas de acné o dermatitis, pero bajo esas manchas hay todo un mundo, que puede esconder enfermedades letales. Por ejemplo, el melanoma, es uno de los cánceres con peor pronóstico si no se diagnostica a tiempo. “Muchas veces pensamos que la dermatología trata únicamente problemas superficiales, pero nos olvidamos de que existe el cáncer de piel. En el melanoma, cualquier retraso en el diagnóstico disminuye drásticamente la tasa de supervivencia”, afirma la fundadora de Legit.Health. Médico usando la plataforma Legit.Health para detectar enfermedades de la piel

Una segunda opinión en cuestión de segundos El software desarrollado por Legit.Health no pretende reemplazar las decisiones clínicas del dermatólogo ni dar un diagnóstico definitivo, sino ayudar a determinar qué pacientes necesitan acudir antes al especialista y quiénes pueden ser tratados desde la atención primaria. Una decisión que se toma en segundos realizando una simple fotografía de la lesión cutánea con un teléfono móvil. El algoritmo analiza la imagen y la plataforma analiza las patologías compatibles, delimita la superficie afectada y calcula la gravedad mediante escalas clínicas usadas en dermatología. Andy Aguilar añade que “lo importante es que no solamente ayudamos a saber qué enfermedad puede tener una persona. También calculamos cómo de grave está. Esa información cambia completamente el flujo asistencial. Y además no termina ahí: podemos seguir monitorizando cómo evoluciona durante el tratamiento”. Fundada en 2020, tras varios años de investigación, la hoja de ruta de la compañía estaba clara desde el principio, conseguir que el paciente llegue antes al profesional adecuado y que, al mismo tiempo, el seguimiento de las enfermedades no dependa tanto de valoraciones subjetivas, que ayude al personal médico a estar más seguro de lo que ve, “Puede equivocarse porque hay enfermedades de la piel muy parecidas entre sí. Y hay otro problema, el tiempo que puede pasar en darse cuenta de que un tratamiento no está funcionando. Nuestra tecnología ayuda a evitar todo eso”, porque, como dice Andy Aguilar, “es un campo donde hay un número muy grande de posibles diagnósticos” y al ojo humano le puede costar distinguir entre una enfermedad cutánea u otra. Legit.Health analiza más de 320 patologías dermatológicas. Esa capacidad de análisis es la que diferencia a esta compañía de la competencia, ya que “muchos de nuestros competidores están enfocados únicamente en cáncer de piel. Además de abarcar cientos de enfermedades y dar un diagnóstico, nos centramos en medir la gravedad de la patología. No basta con saber qué tiene el paciente; también hay que decidir cómo tratarlo y cuál debe ser el siguiente paso”. Imagen de la plataforma médica Legit.Health

Una plataforma entrenada con cientos de miles de imágenes Después de 7 años, los resultados de Legit.Health ya son medibles. El uso de la plataforma en atención primaria ha reducido en un 30% las derivaciones al dermatólogo, “antes apenas se derivaban a las consultas dermatológicas porque el médico de atención primaria no podía estar seguro. Ahora estamos viendo que muchas de esas consultas se pueden resolver sin necesidad de llegar al especialista. Solo con esta reducción, disminuye muchísimo la incertidumbre tanto de los médicos como de los pacientes”, asegura la cofundadora de la compañía. Con una tasa de acierto del 90%, el sistema sigue evolucionando con nuevos datos. “Es como todo. Un médico que ve todos los días acné, sabe a simple vista lo que está viendo. Si aparecen enfermedades nuevas, más raras, que no se han visto mucho, ahí tenemos mucho trabajo por delante”, asegura Andy Aguilar. Ahora están más centrados en la detección de otras patologías más allá de la dermatología, pero que se manifiestan en la piel como úlceras diabéticas o lesiones por presión. El entrenamiento con cientos de miles de imágenes clínicas no se detiene, principalmente para mejorar la precisión en pacientes de distintas edades, procedencia y tonalidades de piel. Andy Aguilar en la final regional del Startup World Cup (Legit.Health)

Presente en centros de salud de Europa y América Poco a poco, esta tecnología se ha ido integrando en los centros de salud. Algo que no ha sido fácil, ya que hay que lidiar con sistemas tecnológicos complejos y dispares, superar procesos regulatorios y, una vez superado todo eso, convencer al profesional acostumbrado a seguir unas metodologías estrictas. En España, por ejemplo, ya está implantada en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), han comenzado en Aragón, y desde el principio han trabajado con el Hospital de Torrejón, en Madrid. Profesionales de centros del País Vasco como el Hospital Universitario Cruces y el Hospital Universitario Basurto han colaborado en la validación de este sistema de detección de enfermedades patológicas. Y aunque el principal país sigue siendo España, ya están presentes también en otros países europeos como Polonia, Italia y Reino Unido. “Nos consideramos una empresa global desde el principio. Nuestro enfoque es crecer y llegar a todas partes”, afirma Andy Aguilar. Tener la certificación médica de la Unión Europea ha sido clave para esta expansión, “es una ventaja en muchos sentidos. No es fácil conseguirla. Estamos hablando del sector salud, pero como paciente y como médico, estaría más tranquila sabiendo que los tratamientos que recibimos con tecnología están certificados, que lo que estás usando y de lo que te estás beneficiando está controlado”. Al otro lado del charco, han comenzado a operar en Brasil.