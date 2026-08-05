Detenidos 13 miembros del Cártel Jalisco e incautadas 2,5 toneladas de metanfetamina en Cataluña

La Policía Nacional ha desarticulado en Cataluña una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación de origen mexicano dedicada al tráfico internacional de metanfetamina. La investigación acabó con 13 detenidos —7 mexicanos, 4 españoles y 2 colombianos— que habrían transportado la mercancía desde México en un contenedor. Doce de ellos ya se encuentran en prisión.

Durante la operación 'Vanille', los agentes han incautado 2,5 toneladas de metanfetamina, uno de los mayores alijos intervenidos en toda España. También intervinieron 6 vehículos, casi 4.500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos y numerosos dispositivos electrónicos. La organización criminal camufló esta cantidad de droga en 12 toneladas de aroma líquido de vainilla, utilizado para productos alimenticios y cosméticos, y después lo transportaba envasando en botellas de plástico procedentes de México.

El inspector jefe, Alejandro Martín, ha insistido en no saber cuanto tiempo llevaba este grupo organizado operando en España, pero sí ha detallado que la metanfetamina ya "es una realidad" en nuestro país, todo lo contrario que el fentanilo que es una droga que aún "no ha llegado a España".

La subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo; el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, Pedro Roque Marín, y el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, han confirmado que, además, los agentes localizaron un laboratorio clandestino.

Cada miembro del entramado criminal tenían diferentes funciones, como encargarse de la recepción del cargamento y coordinar los transportes, tareas de seguridad y contravigilancia o el trabajo en el laboratorio clandestino.

La investigación comenzó a principios de junio cuando las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México que presuntamente transportaba sustancias estupefacientes con destino final a España. Una vez confirmadas las sospechas, se inició el dispositivo policial de seguimiento y vigilancia de la mercancía.

En un primer momento, la mercancía se almacenaba en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, después era trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, y finalmente llegaba al laboratorio ubicado en una finca aislada de la provincia de Lleida —punto geoestratégico por su cercanía con Francia y por su extensa red de comunicaciones—.

Allí los integrantes de la red recuperaban la metanfetamina mezclada con el líquido mediante "complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización" para prepararla para su posterior distribución. Las autoridades consideran este sitio uno de los mayores centros de este tipo descubiertos hasta la fecha en Europa y apuntan que, en tan solo dos o tres días, eran capaces de extraer unos 800 kilos de metanfetamina.

La operación se ha llevado a cabo en colaboración con la Oficina de Estupefacientes de Francia (OFAST) .