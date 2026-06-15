Condenan a once miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal

La Audiencia Nacional ha condenado a once integrantes de la banda Dominican Don´t Play por pertenencia a organización criminal. Las penas, según se refleja en la sentencia, van de entre un año y seis meses hasta los cuatro años de cárcel.

En total, había 15 acusados, de los que once fueron condenados por organización criminal y cuatro fueron absueltos de ella al haber sido retirada la acusación por haber sido condenados anteriormente por este mismo tipo penal. A todos los condenados por el delito de pertenencia a organización criminal, excepto a uno, el tribunal les aplica la atenuante de confesión.

Uno de los absueltos sí que ha sido condenado, en cambio, a tres años por otro delito: falsificación de moneda, hecho por el que el proceso pasó del juzgado ordinario de Madrid a la Audiencia Nacional. Otro de los acusados ha sido condenado a la pena más alta, un total de cinco años y medio de cárcel, de los cuales un año y seis meses corresponde al delito de organización criminal y otros cuatro años a la falsificación de moneda.