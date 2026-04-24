Muere un menor de edad apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

La Policía Nacional investiga el homicidio de un chico de 17 años de edad que ha sido apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas, según ha informado este viernes el cuerpo policial.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, donde la víctima ha sido atacada y ha recibido dos puñaladas por la espalda.

Hasta el lugar se han trasladado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que le han practicado las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios, que finalmente han confirmado el fallecimiento a causa de las heridas sufridas.

Agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica también han acudido al lugar de los hechos, mientras que la investigación está ahora en manos del Grupo V de Homicidios, que no descarta que pueda tratarse de un crimen de bandas. Fuentes de la investigación consultadas por EFE apuntan a que la víctima podría pertenecer a los Trinitarios y el autor de la puñalada, a los Ñetas.

La víctima responde a las siglas D.A.S.V., nació en 2008 y tiene nacionalidad española, de origen hondureño, agregan las mencionadas fuentes.

El 30 de marzo de 2025 un joven de 27 también falleció siguiendo un modus operandi similar, cuando fue apuñalado en el cuello en la Avenida de la Albufera por un miembro de una banda rival que circulaba en patinete.