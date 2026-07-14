Detenido un hombre en Melilla en el marco de una operación antiterrorista

Un hombre ha sido detenido esta mañana en el barrio del Monte de María Cristina en el marco de una operación antiterrorista. La investigación, coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior y dirigida por la Audiencia Nacional, permanece bajo secreto de sumario.

Sobre las 10:00 horas, la Policía Nacional ha registrado un domicilio en ese barrio, junto a la planta incineradora, donde han intervenido una caja con material. Según fuentes policiales, consultadas por RTVE sobre el terreno, los agentes han revisado dispositivos móviles y han buscado también posible material de propaganda terrorista que pueda resultar de interés para la investigación.

Cuatro operaciones este año El detenido ha sido trasladado, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, a un centro de salud para someterse a un reconocimiento médico. Posteriormente, ha sido conducido a la Jefatura Superior de Policía donde permanecerá en dependencias policiales hasta pasar a disposición judicial. Con esta ya son cuatro las operaciones antiterroristas desarrolladas en lo que va de año en la ciudad autónoma. La última, en abril, se saldó con ocho detenidos, una de ellas menor de edad. En febrero y marzo también se organizaron otros dos dispositivos antiyihadistas que acabaron con dos detenidos en total. Uno de ellos, "muy radicalizado", según informó entonces la Policía Nacional, disponía de numerosos canales de difusión que utilizaba para elogiar y justificar el éxito de los actos terroristas perpetrados por DAESH.