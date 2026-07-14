Detenido un hombre en Melilla en el marco de una operación antiterrorista
- La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y permanece bajo secreto de sumario
- Es la cuarta operación contra el terrorismo en la ciudad autónoma en 2026
Un hombre ha sido detenido esta mañana en el barrio del Monte de María Cristina en el marco de una operación antiterrorista. La investigación, coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior y dirigida por la Audiencia Nacional, permanece bajo secreto de sumario.
Sobre las 10:00 horas, la Policía Nacional ha registrado un domicilio en ese barrio, junto a la planta incineradora, donde han intervenido una caja con material. Según fuentes policiales, consultadas por RTVE sobre el terreno, los agentes han revisado dispositivos móviles y han buscado también posible material de propaganda terrorista que pueda resultar de interés para la investigación.
Cuatro operaciones este año
El detenido ha sido trasladado, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, a un centro de salud para someterse a un reconocimiento médico. Posteriormente, ha sido conducido a la Jefatura Superior de Policía donde permanecerá en dependencias policiales hasta pasar a disposición judicial.
Con esta ya son cuatro las operaciones antiterroristas desarrolladas en lo que va de año en la ciudad autónoma. La última, en abril, se saldó con ocho detenidos, una de ellas menor de edad. En febrero y marzo también se organizaron otros dos dispositivos antiyihadistas que acabaron con dos detenidos en total. Uno de ellos, "muy radicalizado", según informó entonces la Policía Nacional, disponía de numerosos canales de difusión que utilizaba para elogiar y justificar el éxito de los actos terroristas perpetrados por DAESH.
Captación a través de medios digitales
El Real Instituto Elcano advierte que la radicalización y el autoadoctrinamiento terrorista no se trata de un fenómeno local, sino global. En declaraciones a RNE, la investigadora principal para radicalización violenta y yihadismo del RIE, Carola García-Calvo, subraya que la amenaza yihadista en la actualidad para las sociedades europeas son los individuos autoradicalizados.
A diferencia de los métodos de reclutamiento tradicionales, los procesos de autoradicalización se gestan en el entorno digital. La investigadora apunta que tras asumir la ideología yihadista, los objetivos y las estrategias para conseguirlos, una de sus acciones es la labor de captación de otros individuos para su causa, a través de la propaganda que se distribuye a través de internet y las redes sociales. Aunque el perfil varía, muchos casos involucran a jóvenes que presentan vulnerabilidad y que pueden ser aprovechados para atraerles a esta ideología violenta.