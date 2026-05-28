Al menos diez detenidos en una macrooperación contra el terrorismo yihadista en varias provincias de España

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación contra el terrorismo yihadista llevada a cabo en varias provincias, han confirmado fuentes a RTVE.

La operación de los agentes de la Comisaría General de Información se ha desarrollado en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

Según las mismas fuentes, los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)