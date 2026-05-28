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Al menos diez detenidos en una macrooperación contra el terrorismo yihadista en varias provincias de España

  • La operación se ha desarrollado en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid
  • Los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional
Al menos diez detenidos en una macrooperación contra el terrorismo yihadista en varias provincias de España
Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo
RTVE.es

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación contra el terrorismo yihadista llevada a cabo en varias provincias, han confirmado fuentes a RTVE.

La operación de los agentes de la Comisaría General de Información se ha desarrollado en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

Según las mismas fuentes, los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

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