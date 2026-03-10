La Policía Nacional detiene a un hombre en Melilla por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Melilla a un hombre por su presunta participación en delitos relacionados con el terrorismo yihadista. La operación se ha desarrollado en el barrio de Cabrerizas, donde los agentes han registrado el domicilio del presunto autor.

Sobre las doce del mediodía la Policía Nacional lo ha trasladado a un centro de salud para hacerle un reconocimiento médico. Minutos después lo han llevado a la Jefatura Superior de Policía de Melilla, donde permanecerá en los calabozos a la espera de continuar con las diligencias policiales. La investigación la desarrolla la Comisaría General de Información, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Melilla. La operación está dirigida por la Audiencia Nacional y permanece bajo secreto de sumario.

Se trata de la segunda operación contra el yihadismo en la ciudad autónoma en lo que va de 2026. La primera tuvo lugar el mes pasado y se saldó también con un detenido, según han informado fuentes policiales.