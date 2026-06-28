La Policía Nacional detiene en Soria a Domenico Paviglianiti, capo de uno de los clanes de la mafia calabresa

La Policía Nacional ha detenido en Soria a Domenico Paviglianiti, capo de uno de los clanes de la mafia calabresa, acusado de delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Es uno de los máximos jefes de la Ndrangheta y uno de los capos más buscados de la mafia italiana.

La detención ha sido liderada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en el marco del proyecto ICAN de Interpol, una iniciativa global para desarticular a integrantes de la mafia italiana Ndrangheta.