Carlos Cuerpo dice que "el PP tiene que cumplir la ley" con los menores migrantes y que busca "evitar" romper con Vox

El vicepresidente primero y ministro de economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en La hora de la 1 que el Partido Popular tendrá que cumplir la ley en relación a la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta: "Aquí se trata de cumplir la ley. No espero otra cosa. Espero que no tengamos que entrar en ningún conflicto jurídico o judicial en materia de cumplimento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas".

Ante las declaraciones de algunos miembros del PP, como las del secretario general de la organización, Miguel Tellado, en las que apuntan sus reticencias a ese reparto de menores, Cuerpo ha señalado que en este asunto "no hay discusión".

Cuerpo ha recordado que en los últimos días varios dirigentes populares, entre ellos su líder, Alberto Núñez Feijóo, han visitado la ciudad autónoma, y ha dicho que con ello entiende que querían transmitir un mensaje de solidaridad que no casaría con su actuación posterior en caso de negarse otras comunidades a acoger a los menores.

Cuerpo ha explicado que "hay una ley de extranjería con elementos objetivos para la reducción de la presión migratorio en aquellos territorios en los que tenemos vías de entrada como Canarias, Ceuta y Melilla. Si antes hablábamos de solidaridad a nivel de la Unión Europea, también hay que hablar de solidaridad entre territorios españoles".

El vicepresidente primero ha asegurado que "políticamente" entiende por qué los populares lanzan este tipo de mensajes: "No olvidemos que hace apenas un año se rompieron varios gobiernos del PP con VOX por este motivo, entiendo que quieren evitar esta situación en gobiernos que se han formado apenas hace unos meses".

Cuerpo también se ha referido a la "mala percepción" que los españoles tienen de la migración: "Cuando se pregunta a los ciudadanos sobre el porcentaje de las personas migrantes en España, la respuesta es el doble de la realidad. Cuando se pregunta que cuántos migrantes están en paro, la respuesta es el doble a la realidad. Cuando se pregunta que quienes tienen derecho a subsidio, la respuesta es cinco veces superior a la realidad".

Estos mensajes falsos y bulos, ha insistido el ministro, "no son inocuos, tienen un poder negativo sobre la ciudadanía, por lo que es importantísimo que se conozca la realidad y se hable del impacto que tienen estas situaciones no solo a nivel de seguridad, sino también a nivel de humanidad".

Necesidad de "reforzar la cooperación con Marruecos" En La hora de 1, el vicepresidente primero ha asegurado que "es importante mantener una cooperación reforzada con Marruecos. Hay que seguir cooperando". Y ha insistido en que esa colaboración "está dando buenos resultados a la hora de prevenir la entrada de migrantes irregulares con la excepción de lo que sucedió la semana pasada". Cuerpo ha insistido en que lo sucedido en la frontera ceutí "era una situación imprevisible a la que el Gobierno ya ha hecho frente tras los momentos de mayor tensión". El vicepresidente primero ha explicado que ya "han retornado 70.000 de los 72.000 migrantes que accedieron a nuestro país" y ha asegurado que el mayor esfuerzo por parte del ejecutivo "es el de seguir trabajando para que la normalidad total vuelva a la ciudad de Ceuta, retornar a aquellos que no tienen derecho a estar en nuestro país con un elemento fundamental: convivencia y trato humanitario, en especial para los menores que están en la ciudad". Por ello, ha insistido en que el Ejecutivo va a "poner todos nuestros recursos a su disposición. Este lunes anunciamos esos 25 millones adicionales para que se avance en la convivencia en Ceuta". Desde la perspectiva de su ministerio, Cuerpo ha explicado que "estamos trabajando con la Cámara de Comercio y las instituciones locales para conocer el impacto económico. Estamos trabajando en prevenir futuros incidentes de este tipo y para proteger la normalidad en Ceuta".