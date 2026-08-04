Controlados los incendios en la Sierra Oeste de Madrid y Ávila con todos los vecinos desalojados ya en sus casas

La situación de emergencia por los incendios forestales que han azotado el centro de la península comienza a remitir. La Comunidad de Madrid ha dado por controlados y en fase de extinción los fuegos que han afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste. Ante la evolución favorable, el Ejecutivo autonómico ha decidido rebajar la categoría a Situación Operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA).

Esta mejora ha permitido autorizar el regreso inmediato de los vecinos de siete urbanizaciones que permanecían desalojadas. En concreto, se trata de El Mirador de Pelayos y Las Musas (en Pelayos de la Presa), y de Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz (en San Martín de Valdeiglesias). No obstante, las autoridades instan a la población a extremar las precauciones al acceder a las zonas afectadas y a alertar al 112 ante posibles daños en el arbolado o el cableado.

A pesar del control del perímetro, el operativo no se retira. Bomberos, bomberos forestales y agentes forestales permanecen en el terreno realizando labores de remate y vigilancia. Asimismo, se mantienen vigentes algunas restricciones preventivas, como la prohibición del baño y de las actividades acuáticas en el Pantano de San Juan y en la Playa del Alberche.